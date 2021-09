Abschied des stellvertretenden Konzertmeisters

Mit Vladimir Lazov ging zum 30. November 2019 der Geiger in den Ruhestand. 29 Jahre lang hatte er die wichtige Führungsposition als stellvertretender Konzertmeister inne.

Die Grundsteine seiner musikalischen Karriere legte Vladimir Lazov in seinem Heimatland Bulgarien. Im Jahr 1954 in Pernik geboren, erhielt Lazov bereits als Sechsjähriger seinen ersten Geigenunterricht. In Sofia besuchte er zunächst das Musikgymnasium und verbesserte sein Spiel bei Prof. Avramov und Prof. Milanov. Am Musikkonservatorium der bulgarischen Hauptstadt studierte er dann bei Prof. Tchilikov.

In der Welt zuhause

Europaweit nahm Vladimir Lazov an Meisterkursen mit renommierten Lehrenden teil. So führte ihn sein Weg nach Budapest, wo er bei dem berühmten ungarischen Geiger Vilmos Tatrai und dem Bartok Quartett Kammermusik studierte. An der Londoner Guildall School of Music and Theater traf er auf Musikpädagoge und Geiger Yfrah Neaman.

Höhepunkte seiner Karriere

Nach seiner Mitgliedschaft im Streichquartett des Bulgarischen Rundfunks von 1978 bis 1982 - während welcher er Preisträger des Evian Wettbewerbs für Kammermusik wurde - übernahm Vladimir Lazov für zwei Jahre die Position des Ersten Konzertmeisters im Sinfonierochester des Bulgarischen Rundfunks und sammelte seine ersten Orchestererfahrungen.

Von 1984 bis 1989 führte er als Erster Konzertmeister "The Sofia Soloists Chamber Orchestra" - das renommierteste Orchester Bulgariens. Mit diesem trat er Gastspielreisen in verschiedenste Länder rund um die Welt an, darunter die USA, Deutschland, Russland, Japan, China, Brasilien, Indien, Philippinen, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Rumänien, Griechenland und die Niederlande.

Als Violinist bei der NDR Radiophilharmonie

Im Jahre 1990 wechselte Vladimir Lazov in die NDR Radiophilharmonie. Neben dieser Tätigkeit trat der Violinist oftmals als Solist oder mit verschiedenen Formationen auf. Darüber hinaus ist er Mitgründer des Arte Ensembles.

Vladimir Lazov arbeitete mit renommierten Partnern zusammen, beispielsweise mit Hanryk Szeryng, Radu Lupu, Yfrah Neaman, Mincho Mintchev und vielen anderen.

29 Jahre als stellvertretender Konzertmeister

Während seiner Zeit bei der NDR Radiophilharmonie erlebte er die Veränderungen des Orchesters über die Jahre hinweg mit. Unter anderem empfindet Vladimir Lazov die Neuzugänge von jungen Musikerinnen und Musikern in den letzten Jahren als erfreuliche Entwicklung. Auch den stilistischen Wandel des Orchesters hin zu einem sinfonischen Schwerpunkt sieht er positiv. Besonders gerne interpretierte Vladimir Lazov mit dem Orchester Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms.

