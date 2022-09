Stand: 15.04.2016 10:30 Uhr Bernhard Läubin

Instrument

Trompete

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. April 1980

Biografisches

Bernhard Läubin wurde 1959 als zweiter von drei Brüdern in Müllheim/Baden geboren. Den ersten Trompetenunterricht erhielt er – wie seine Brüder – bei seinem Vater.

Im Alter von 16 Jahren wurde er an der Musikhochschule in Freiburg als Jungstudent aufgenommen. In dieser Zeit spielte er im Landesjugendorchester Baden-Württemberg und im Bundesjugendorchester. 1977 setzte er das Musikstudium als ordentlicher Student an der Musikhochschule Freiburg fort. 1980 wurde er als zweiter Trompeter Mitglied des NDR Elbphilharmonie Orchesters.

Zu seinen Hobbys zählen Radfahren und Fliegen.