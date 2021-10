NDR Elbphilharmonie Orchester auf Europa-Tournee Stand: 11.10.2021 16:00 Uhr Gemeinsam mit Chefdirigent Alan Gilbert und den amerikanischen Weltstars Renée Fleming und Joshua Bell bricht das NDR Elbphilharmonie Orchester zu Konzerten in Frankreich, Spanien und Süddeutschland auf.

Corona-Kontaktbeschränkungen fallen, Abstände werden verringert - und auch das Reisen ist derzeit wieder leichter möglich! Dank guter Impfquote unter seinen Mitgliedern kann das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert im Oktober seine erste Tournee nach langer Corona-Zwangspause antreten. Nachdem eine für den Oktober 2020 geplante, umfangreiche Asien-Tour wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste und auch die für April 2021 angesetzten Gastspiele in Budapest und Luxemburg nicht stattfinden konnten, ist dies die erste Auslandsreise, seitdem Alan Gilbert als frisch gebackener Chefdirigent das Orchester vor zwei Jahren nach Spanien führte.

Paris & Lyon machen den Anfang

Dorthin, genauer nach San Sebastián, ins Auditorio Nacional von Madrid, nach Alicante und Santander, geht es nun erneut vom 25. bis 29. Oktober. Zuvor aber stehen zwei Konzerte in Frankreich auf dem Reiseplan. Am 22. Oktober kehrt das NDR Elbphilharmonie Orchester ins Théâtre des Champs-Élysées von Paris zurück, jenen legendären Ort der Uraufführung von Strawinskys "Le Sacre du printemps" im Jahr 1913.

Als Reverenz an die französische Kunstmetropole erklingt im Gastkonzert das Werk eines weiteren Klassikers der Pariser Moderne, interpretiert von der rund um den Globus verehrten amerikanischen Grand Dame der Oper: Renée Fleming singt Olivier Messiaens "Poèmes pour Mi".

Flankiert wird der Liederzyklus von einem Werk aus dem Stammrepertoire des NDR Elbphilharmonie Orchesters: Alan Gilbert, der bereits mit seiner Einspielung der Siebten an die weltweit geschätzte Bruckner-Tradition des NDR Elbphilharmonie Orchesters anknüpfte, dirigiert die "Romantische" Sinfonie Nr. 4 von Anton Bruckner. Dasselbe Programm erklingt am 23. Oktober auch in Lyon, wo sich Renée Fleming von der musikalischen Reisegesellschaft verabschiedet.

Mit Joshua Bell in Spanien

Für den weiteren Verlauf der Tournee gesellt sich dafür ein weiterer Star der amerikanischen Musikszene zum NDR Elbphilharmonie Orchester: Der Ausnahmegeiger Joshua Bell interpretiert in den vier Konzerten in Spanien Max Bruchs selten gespielte "Schottische Fantasie" op. 46, bevor noch einmal Bruckners Vierte auf den Notenpulten liegt.

Vom letzten Konzert in Santander geht es mit gleichem Programm und unveränderter Besetzung weiter in den Süden Deutschlands: am 31. Oktober ins Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen, am 1. November nach Erlangen, bevor die Tournee am 3. November in der für ihren guten Klang berühmten Kölner Philharmonie ihren Abschluss findet.