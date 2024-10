Into the Score - Deep Dive ins Notenarchiv Stand: 11.10.2024 14:12 Uhr "Into the Score" - das neue Format des NDR Elbphilharmonie Orchesters begleitet Musikerinnen und Musiker ins Notenarchiv. Dort erzählen sie, was an einem Werk besonders ist oder wie sie von Komponistinnen und Komponisten manchmal musikalisch vor Herausforderungen gestellt werden.

Folge 3: Jürgen Franz über Tschaikowskys Vierte Sinfonie

Tschaikowskys Vierte kann auch für die Musikerinnen und Musiker an der Piccolo-Flöte zur "Schicksalssinfonie" werden - mehr dazu von Solo-Piccolo-Flötist Jürgen Franz.

VIDEO: Into the Score #3: Jürgen Franz über Tschaikowskys Vierte (2 Min)

Folge 2: Katharina Kühl über Debussys "La Mer"

Wo in Debussys "La Mer" ein Hühnerhaufen droht, erzählt Cellistin Katharina Kühl anschaulich in der zweiten Folge des Deep Dive "Into the Score".

VIDEO: Into the Score #2: Katharina Kühl über Debussys "La Mer" (2 Min)

Folge 1: Jan Larsen über Mahlers Zehnte Sinfonie

Solo-Bratscher Jan Larsen über die Frage, warum man als Bratschengruppe für Mahlers Sinfonie Nr. 10 Nerven wie Draht braucht.

VIDEO: Into the Score #1: Jan Larsen über Mahler 10 (2 Min)

Weitere Informationen U30: Rosarote Aussichten für junge Konzertbegeisterte Für junge Menschen unter 30 Jahren gibt es Konzerttickets für alle NDR Ensembles um die Hälfte ermäßigt. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Elbphilharmonie