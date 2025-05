Stand: 07.05.2025 10:00 Uhr Konzertmeister Stefan Wagner: "Primus inter pares" in Perfektion

Seit 32 Jahren ist er eine der wichtigsten und einflussreichsten Musikerpersönlichkeiten des NDR Elbphilharmonie Orchesters: Stefan Wagner. Als Koordinierter Erster Konzertmeister des Ensembles hat er in unzähligen Konzerten, Tourneen, Kammermusikprogrammen und Soloauftritten mit seiner geigerischen Exzellenz und sympathischen Führungspersönlichkeit das NDR Elbphilharmonie Orchester entscheidend geprägt. Nun wird Stefan Wagner in den Ruhestand verabschiedet.

Mehrfach ausgezeichneter Geiger - kompetent und besonnen

Stefan Wagner, 1962 in Augsburg geboren, studierte in München, Houston und Amsterdam bei den großen Violinpädagogen Kurt Guntner, Sergiu Luca und Herman Krebbers. Von 1989 bis 1992 war der mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnete Geiger Erster Konzertmeister der Stuttgarter Philharmoniker, bevor er 1993 in gleicher Position nach Hamburg zum NDR wechselte.

Hier überzeugte er von Anfang an nicht nur mit überragender künstlerischer Kompetenz und musikalischer Stilsicherheit, sondern auch mit einer auffallend ruhigen, besonnenen, geduldigen und respektvollen Art, mit der er seine Führungsposition ideal ausfüllte.

Überragender Solist und prägender Teamplayer

Als Konzertmeister lebte Wagner so die Idee eines "primus inter pares" (Erster unter Gleichen) beispielhaft vor. Besonders lag ihm dabei auch die klangliche Homogenität der Violingruppe des Orchesters am Herzen, die bis heute eines der Markenzeichen des Ensembles ist.

Nicht nur in den großen Konzertmeistersoli, sondern auch in - oft ausgefallenen und besonders anspruchsvollen - Violinkonzerten präsentierte Stefan Wagner ein ums andere Mal seine interpretatorischen und technischen Qualitäten.

In Erinnerung geblieben sind langjährigen Fans des NDR Elbphilharmonie Orchesters sicher etwa das Doppelkonzert von Johannes Brahms unter Herbert Blomstedt, das Violinkonzert von Paul Hindemith unter Claus Peter Flor, das Violinkonzert Nr. 2 von Karol Szymanowski unter Christoph Eschenbach oder - aus jüngster Zeit - Wagners "Herzensprojekt": das Violinkonzert von William Bolcom unter Alan Gilbert. Auch in der Kammermusikreihe oder mit dem von ihm gegründeten NDR Kammerorchester war Stefan Wagner oft zu erleben.

Mit Stefan Wagners Dienstende geht eine große Ära zu Ende, in der er beinahe die Hälfte der Geschichte des NDR Elbphilharmonie Orchesters maßgeblich mitgestaltet hat. Die Musikerinnen und Musiker sowie das gesamte Team des Orchesters werden ihn sehr vermissen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!