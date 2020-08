Stand: 09.08.2020 13:23 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Balsters Kräuter für das besondere Grillen

Die warmen Temperaturen sorgen für zwei natürliche Verhaltensweisen bei Schleswig-Holsteinern: Ab ans Wasser und später den Grill anschmeißen. Zumindest eines von beiden kann NDR 1 Welle Nord Garten-Experte Thomas Balster noch genussvoller machen. Er stellt uns eine kleine Auswahl von Kräutern vor, deren Einsatz nicht nur schmackhaft, sondern auch sehr gesund ist. Ätherische Inhaltsstoffe, Mineralien und Bitterstoffe - klingt medizinisch, ist in Wahrheit aber eine absolute Bereicherung für jedes Grillfest.

Neun Kräuter für eine gelungene Grill-Party NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Aktiv - 08.08.2020 14:05 Uhr Autor/in: Samir Chawki Thomas Balster hat eine Kräuter-Auswahl für einen tollen Grillabend zusammengestellt. Alle sind leicht zu pflegen, toll im Geschmack und absolut nicht teuer.







Von Currykraut bis Thymian

Das Balsterische-Kräuter-Basis-Set besteht aus neun Kräutern, die jeder für etwa 20 Euro erwerben kann. Seine Auswahl umfasst Basilikum, Currykraut, Minze, Petersilie, Rauke, Rosmarin, Salbei, Schnittlauch und Thymian. Das Tolle an der Zusammenstellung: Die Pflanzen wachsen immer wieder nach, garantieren leckere Grill-Abende und sind auch sonst vielseitig verwendbar. Der Gartenexperte erklärt uns, wie man die Kräuter richtig pflanzt, pflegt und regelmäßig erntet. Was wozu passt und was wie eingesetzt wird, verrät Thomas Balster auch, nur essen müssen Sie selbst.

