Umfrage zur Landtagswahl 2022: Wie fallen die Reaktionen in SH aus? Stand: 28.05.2021 18:06 Uhr Ein Jahr vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein liegt die CDU in der Gunst der Wählerinnen und Wählern weiter vorn - knapp gefolgt von den Grünen. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR Schleswig-Holstein ergeben.

Diese Umfrageergebnisse sind auch bei den politischen Parteien in Schleswig-Holstein auf großes Interesse gestoßen. Es sind gute Noten für die Regierung, aber nicht alle Jamaika-Partner profitieren. Die CDU etwa verliert an Zustimmung.

"Das muss man, glaub ich, im Moment ganz sportlich sehen. Aber wir liegen im Moment vorne, das ist eine gute Ausgangslage. Aber klar muss es natürlich noch weiter nach oben gehen." CDU-Parteichef und Ministerpräsident Daniel Günther

Wenn am kommenden Sonntag gewählt werden würde, käme die CDU demnach auf 28 Prozent, vier Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl 2017, die Grünen auf 27 Prozent (+14,1 Prozentpunkte), die SPD auf 15 (-12,3 Prozentpunkte). Viertstärkste Kraft wäre die FDP mit elf Prozent (-0,5 Prozentpunkte), gefolgt von AfD mit 6 Prozent (+0,1 Prozentpunkte), Linkspartei mit 4 (+0,2 Prozentpunkte) und SSW mit 3 (-0,3).

Die Grünen als direkter Verfolger freuen sich über ihre deutlich gestiegenen Werte.

"Das gibt Mut und wir nehmen das mit Dank und auch großem Respekt, ja einfach als Rückenwind für die kommenden Monate so weiter zu machen." Grünen-Landeschef Steffen Regis

Rein zahlenmäßig würde die FDP der Umfrage zufolge für eine Regierungsmehrheit gar nicht mehr gebraucht. Parteichef Heiner Garg sieht die Umfrage als Ansporn.

"Das ist mein Ziel, dass eine Regierungsbildung aus demokratischen Parteien ohne die FDP nicht möglich sein soll." FDP-Parteichef Heiner Garg

Dass die SPD stark verloren hat, erklärt Parteichefin Serpil Midyatli auch damit, dass man die Arbeit der Landesregierung in Krisenzeiten unterstützt habe.

"Und dann ist es natürlich auch immer ein bisschen schwieriger, das Profil dann auch zu schärfen, ist klar, aber uns war es wichtiger als SPD, nach Lösungen zu arbeiten und hier dann auch, zum Beispiel mit dem Nachtragshaushalt natürlich hier auch die Regierungsfähigkeit des Landes auch sicherzustellen." SPD-Parteichefin Serpil Midyatli

Stabile Werte gibt es für die AfD, die froh ist, dass sie der Umfrage zufolge weiter knapp im Landtag vertreten wäre - und für den SSW, der sagt: Da geht noch was.

Bei der Umfrage wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch gefragt, was die beiden wichtigsten Probleme im Land sind. Am häufigsten genannt wurden dabei die Corona-Krise (25 Prozent), Wirtschaft (23 Prozent), Bildung/Schule/Ausbildung (23 Prozent) und Verkehr (20 Prozent). Darauf folgen Umweltschutz und Klimawandel (14 Prozent), Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt (8 Prozent) sowie Digitalisierung (6 Prozent) und soziale Ungleichheit (6 Prozent). Zu den zehn am häufigsten genannten Bereichen zählen auch Familienpolitik und Kinderbetreuung (4 Prozent) sowie Wohnen und Mieten (4 Prozent).

