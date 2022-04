Landtagswahl in SH: 2,3 Millionen sind wahlberechtigt Stand: 28.04.2022 12:17 Uhr Rund 2,317 Millionen Schleswig-Holsteiner dürfen zur Landtagswahl am Sonntag in der kommenden Woche ihre Stimme abgeben. Das sind 8.400 weniger als 2017, wie die Landeswahlleitung heute in Kiel mitteilte.

Wahlberechtigt sind alle Deutschen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein, die am 8. Mai das 16. Lebensjahr vollendet haben. Zur Stimmabgabe reiche es, den Personalausweis dabei zu haben, erläuterte der stellvertretende Landeswahlleiter Maik Petersen. Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird der Direktkandidat bestimmt, mit der Zweitstimme die Landeliste. Die Zahl der Zweitstimmen ist maßgeblich für die Sitzverteilung der Parteien im Landtag.

Mehr Parteien als vor fünf Jahren

Insgesamt 16 Parteien bewerben sich mit Landeslisten - 2017 waren es 13 Parteien. CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD und Linke treten in allen 35 Wahlkreisen mit Direktkandidaten an, der SSW nur im nördlichen Teil sowie im für Helgoland zuständigen Wahlkreis Pinneberg Nord. Insgesamt bewerben sich zur Landtagswahl 449 Bewerberinnen und Bewerber - 36 Prozent davon sind weiblich. Der älteste Bewerber ist laut Landeswahlleiter aus dem Jahrgang 1936, die jüngste Bewerberin ist 18 Jahre alt.

Kommunen können Maskenpflicht vorschreiben

Wegen der Corona-Pandemie gab es im Vorfeld rechtliche Änderungen bei der Kandidatenaufstellung. Die Sorge vor Corona bestimmt auch den Wahltag. Der stellvertretende Landeswahlleiter Petersen rief die Kommunen auf, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und zur Sicherheit anzuordnen, dass im Wahllokal ein Mund-Nasen Schutz getragen werden muss.

Zur Briefwahl noch keine Daten vorhanden

Die Landeswahlleitung geht davon aus, dass von der Briefwahl rege Gebrauch gemacht wird. Daten dazu seien bisher aber nicht abgefragt worden. 2017 hatte der Briefwahl-Anteil 18 Prozent betragen. Parallel zum Landtag werden in mehreren Städten auch die Bürgermeister neu gewählt, darunter in der Stormarner Kreisstadt Bad Oldesloe und in Eckernförde.

