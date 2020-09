Stand: 07.09.2020 06:46 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Die "Peking" kehrt zurück

Nach 88 Jahren kehrt die Viermastbark "Peking" heute wieder in ihren Heimathafen Hamburg zurück. Dort wurde das Schiff 1911 auf der Werft Blohm + Voss für die Reederei F. Laeisz gebaut - als einer der legendären Flying P-Liner. Zuletzt hat die Peters Werft in Wewelsfleth das völlig marode Segelschiff drei Jahre lang aufwendig restauriert. Seit heute früh läuft die Überführung von Schleswig-Holstein nach Hamburg - und kann am Ufer von Stör und Elbeoder im Video-Livestream auf NDR.de beobachtet werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2020 06:00

Sechs neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.126 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 6.9.) gemeldet worden. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag sechs Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 161 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Diese Zahl ist im Vergleich zu den beiden Vortagen gleich geblieben. Insgesamt mussten bislang 578 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2020 08:00

Zwischenbilanz nach erstem KiWo-Wochenende

Nach dem ersten Wochenende der Kieler Woche im Corona-Modus hat sich der Veranstalter zufrieden gezeigt. Laut Cheforganisator Philipp Dornbeger gab keine Zwischenfälle, auch von Neuinfektionen auf der Kieler Woche ist nach seinen Worten nichts bekannt. Wo es laut Dornberger noch hakt: Viele Menschen würden ihre Online-Reservierungen für die Veranstaltungen nicht abholen - teilweise bis zu 30 Prozent. Wegen der Pandemie findet die Veranstaltung in diesem Jahr in abgespecktem Rahmen statt, das heißt mit nur wenigen Zehntausend Besuchern statt sonst Millionen. Bei den Segelwettbewerben übernahmen Kieler-Woche-Rekordsieger Wolfgang Hunger und Vorschoter Holger Jess die Führung in der Gleitjolle 505er. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2020 06:00

Das Wetter: Es bleibt wechselhaft

Morgens noch überwiegend stark bewölkt, vereinzelt regnet es. Im weiteren Tagesverlauf lockert es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf und es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft. Laut der Vorhersage des DWD ist es meist wolkig, hin und wieder ziehen Schauer durch. Die Temperaturen steigen am Dienstag bis auf 21 und am Donnerstag bis auf 23 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2020 06:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.09.2020 | 06:00 Uhr