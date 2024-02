Stand: 20.02.2024 07:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Künstliche Intelligenz hilft Ermittlern bei Suche nach Abbildungen von Kindesmissbrauch

Die Zahl der Straftaten bei Kindesmissbrauchsabbildungen im Land ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Von 2019 bis 22 verdoppelte sich die Zahl von 500 auf über 1.000 Straftaten und sie steigt weiter, teilte das Innenministerium mit. Das Landeskriminalamt in Kiel setzt nun auf einen neue Software, um Chats von Verdächtigen schneller auszuwerten. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 07:00 Uhr

Kommende Woche erneut Streik bei Busfahrern

Bus-Pendler müssen kommende Woche wieder mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat erneut die privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein zu einem Warnstreik aufgerufen. Am kommenden Montag soll der Ausstand mit der Frühschicht beginnen. Dann sind die Beschäftigten dazu aufgerufen, bis zum Spätdienst am Freitag, dem 1. März, die Arbeit niederzulegen. Der Stadtverkehr in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster ist nicht betroffen. Die Gewerkschaft fordert von den Arbeitgebern die Einführung einer 35-Stunden-Woche und dass die Schichten auf maximal zehn Stunden begrenzt werden. Erst in der vergangenen Woche hatten die kommunalen und privaten Busunternehmen tagelang gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 07:00 Uhr

Polizeieinsatz an Berufsschule Mölln ohne Festnahme beendet

Nach einem Großeinsatz am Berufsbildungszentrum in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) laufen die Ermittlungen der Polizei. Ein Schüler hatte gestern früh gemeldet, er habe eine Person mit Schusswaffe im Gebäude gesehen. Am Nachmittag gaben die Einsatzkräfte Entwarnung. Bislang wurde keine Waffe und kein Täter gefunden. Stundenlang hatten Spezialeinsatzkräfte die Möllner Berufsschule durchsucht und parallel rund 1.500 Schüler nach draußen begleitet. Dort wurden sie an einem extra eingerichteten Sammelpunkt von den Ermittlern befragt und seelsorgerisch betreut. Insgesamt 150 Polizistinnen und Polizisten waren vor Ort, sicherten schwer bewaffnet das Gebäude und die umliegenden Straßen ab. Die Kripo Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Der Unterricht geht heute normal weiter, teile das Berufsbildungszentrum Mölln mit. Es finden keine Tests, Klausuren oder Prüfungen statt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 06:00 Uhr

Regen sorgt für Probleme in der Landwirtschaft

Der anhaltende Regen der vergangenen Monate wird für Landwirte in Schleswig-Holstein zunehmend zum Problem. Wegen durchnässter Böden kommen sie im Moment kaum auf ihre Felder, obwohl sie laut Landwirtschaftskammer düngen müssten. Besonders in der Marsch und im östlichen Hügelland sind die Böden schwer und die Äcker durchtränkt. Hier sorgt die extreme Feuchtigkeit nach Angaben der Landwirtschaftskammer dafür, dass zum Beispiel der Winterweizen nicht wachsen kann, vereinzelt würden Pflanzen sogar absterben. Einige Landwirte berichten auf NDR-Nachfrage, dass sie beim Getreide fest mit Ernteausfällen im Sommer rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 06:00 Uhr

Heute keine Lufthansa-Flüge von Hamburg

Bei der Lufthansa hat der Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Der Ausstand soll bis morgen früh dauern. Lufthansa habe alle Flüge gestrichen, sagte eine Flughafensprecherin. Betroffen seien die Strecken von und nach Frankfurt am Main sowie München. Ursprünglich geplant waren 23 Starts und 23 Landungen. Von dem Warnstreik betroffen sind auch die Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Der Warnstreik soll laut ver.di am Dienstagmorgen beginnen und bis Mittwochmorgen dauern. Verdi fordert für die mehr als 20.000 Lufthansa-Beschäftigten am Boden unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken und teilweise Regen

Heute ist es überwiegend stark bewölkt, die Sonne kommt vereinzelt durch. Ab dem Nachmittag und zum frühen Abend hin gibt es gebietsweise etwas Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 10 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Am Morgen weht schwacher, später mäßiger, teils böig auffrischender, an der See frischer West- bis Südwestwind. An der Nordsee gibt es zum Abend hin stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 16:00 Uhr

