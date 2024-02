Internationales Hacker-Netzwerk zerschlagen: Auch LKA SH dabei Stand: 20.02.2024 18:39 Uhr Internationale Ermittler haben das weltweit agierende Hacker-Netzwerk LockBit zerschlagen. Auch das Landeskriminalamt SH war beteiligt, weil Spuren von Cyber-Angriffen nach Schleswig-Holstein führen.

Wie die britische Kriminalbehörde NCA in London am Dienstag mitteilte, gelang es ihren Ermittlern - gemeinsam mit der US-Bundespolizei FBI und anderen Strafverfolgungsbehörden - in das Netzwerk der Cyberkriminellen einzudringen und es weitgehend lahmzulegen.

Hackergruppe auch in SH aktiv?

"Wir haben die Hacker gehackt", sagte NCA-Direktor Graeme Biggar. Bei dem internationalen Vorgehen handelte es sich um eine gemeinsame Operation mit Europol sowie Strafverfolgungsbehörden aus Deutschland, Frankreich, Japan, der Schweiz, Kanada, Australien, Schweden, den Niederlanden und Finnland. Weil Spuren der Cyber-Angriffe auch nach Schleswig-Holstein führten, waren auch Ermittler des hiesigen Landeskriminalamts an der Operation beteiligt.

Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln konnten die Kieler Ermittler drei Serverstrukturen und weit über hundert Email-Konten beschlagnahmen. Die dabei gesammelten Daten müssen nun ausgewertet werden, so Christoph Hebbecker von der Staatsanwaltschaft Köln.

Hacker erbeuteten mit Angriffen mehrere Millionen an Lösegeld

Nach Angaben der Ermittler steht LockBit hinter mehr als 2.000 Cyberangriffen weltweit. Lockbit und seine Partner haben in den vergangenen Monaten einige der größten Unternehmen der Welt gehackt. Die Bande verdient ihr Geld mit dem Diebstahl sensibler Daten und der Drohung, diese weiterzugeben, wenn die Opfer nicht ein Lösegeld zahlen. LockBit war dabei eine Art illegaler Dienstleister, der Hackern seine Erpresser-Software gegen Geld zur Verfügung stellte. Auf Englisch wird dieses Geschäftsmodell als "Ransomware as a Service" (RaaS) bezeichnet.

Die Angriffe trafen auch die britische Post "Royal Mail" und ein kanadisches Kinderkrankenhaus im vergangenen Jahr. Mit ihrer Erpresser-Software erbeuteten die Cyberkriminellen umgerechnet rund 110 Millionen Euro Lösegeld.

