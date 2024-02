Stand: 16.02.2024 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gewalt gegen Polizisten in SH nimmt weiter zu

Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr rund 1.300 Widerstandshandlungen und tätliche Angriffe. 2022 waren es noch rund 50 weniger. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP hervor. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 07:00 Uhr

VR Classics in Neumünster: Finale am Sonntag

Noch bis Sonntag findet in den Holstenhallen in Neumünster das größte Reitevent Schleswig-Holsteins statt: die VR Classics. Laut Veranstalter nehmen mehr als 240 Reiterinnen und Reiter teil. Am Sonntag findet unter anderem der mit etwa 60.000 Euro dotierte Große Preis der Volks- und Raiffeisenbanken statt. Dieser ist auch gleichzeitig das Finale der Riders Tour. Außerdem wird am Sonntag die 9. von insgesamt 11 Etappen des Dressur-Weltcups entschieden. Die Veranstalter rechnen mit etwa 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 06:00 Uhr

55-Stunden Sperrung der A7 bei Hamburg

Die A7 und der Elbtunnel in Hamburg werden dieses Wochenende aufgrund von Bauarbeiten für 55 Stunden gesperrt: von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr. Nach Angaben der Autobahn GmbH geht es um den Abschnitt zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark. Die Autofahrer sollen über die A1, A21 und B205 ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 06:00 Uhr

Neue Technik erkennt leere Löschteiche im Kreis Plön

Die freiwillige Feuerwehr in Kalübbe (Kreis Plön) hat Sensoren in die Löschteiche einbauen lassen, die den Pegelstand messen. Dieser ist dann über einen Bildschirm im Gerätehaus ablesbar. Vor drei Jahren hatten sie bei einem Einsatz festgestellt, dass der Löschteich leer war. Daher sind die Feuerwehrleute regelmäßig zu den Löschteichen im Kreis fahren, um sicherzustellen, dass sie genug Wasser haben. Mit der neuen Technik sparen sie nun Zeit. Das Pilotprojekt ist Teil der Digitalisierungsstrategie des Kreises Plön und soll mindestens fünf Jahre laufen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 06:00 Uhr

Busfahrer wollen vor Landeshaus in Kiel demonstrieren

Die Gewerkschaft ver.di hat gemeinsam mit der Klimabewegung Fridays for Future zu einem Protestmarsch in Kiel und einer Kundgebung vor dem Landeshaus aufgerufen. Gegen 10 Uhr wollen sich die Busfahrerinnen und Busfahrer mit den Mitgliedern der Klimabewegung am Kieler Hauptbahnhof treffen. Am Vormittag ziehen sie dann durch die Innenstadt Richtung Landeshaus. Die Organisatoren erwarten etwa 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ver.di fordert unter anderem eine 35-Stunden-Woche im Busgewerbe. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: trocken mit etwas Sonne

Heute ist neben vielen Wolken auch Sonne möglich. Vereinzelt kann es regnen. Am Nachmittag gibt es dichtere Wolken aus Westen und später nach Osten hin Regenfälle. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad in Westerland (Sylt) und 14 Grad in Wentorf bei Hamburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 17:00 Uhr

