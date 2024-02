Stand: 15.02.2024 08:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dietmar Schmitz ist neuer Präsident der Uni Lübeck

Die erst kürzlich ernannte Präsidentin der Universität Lübeck, Tiziana Margaria, ist wieder abgewählt worden. Die Informatikerin sollte am 1. Januar ihr Amt antreten. Der Akademische Senat der Uni begründet die Abwahl damit, dass die Verhandlungen mit ihr gescheitert seien. Gestern wurde Dietmar Schmitz mit großer Mehrheit zum neuen Präsidenten gewählt, teilte die Universität am Abend mit. Er ist Professor für Neurowissenschaften und Direktor des Neurowissenschaftlichen Forschungszentrums an der Berliner Charité. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:00 Uhr

Urteil wegen Geheimnisverrats: Revisionsprozess startet

Der Bundesgerichtshof befasst sich heute mit der Verurteilung eines ehemaligen Polizeigewerkschafters wegen Geheimnisverrats: Das Landgericht Lübeck hatte den Mann im Oktober 2022 zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er mehrfach Dienst- und Privatgeheimnisse an einen befreundeten Journalisten weitergegeben haben soll. Die Staatsanwaltschaft und der frühere Polizeigewerkschafter haben Revisionen eingelegt. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 07:30 Uhr

Nordbahn setzt auf Akku-Züge

Auf der Bahnstrecke der RB 82 von Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) über Bad Segeberg (Kreis Segeberg) nach Neumünster ist seit heute ein erster Akku-Zug unterwegs. Die bisherigen Diesel-Loks sollen bis Ende kommender Woche nach und nach ersetzt werden, teilt die Nordbahn mit. Es ist die erste Strecke des Verkehrsunternehmens auf der jetzt Akku-Züge unterwegs sind. Als nächstes sollen ab März dann auch auf der Strecke von Neumünster nach Büsum (Kreis Dithmarschen) die alten Züge ersetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 07:30 Uhr

B209 bei Lauenburg bis zum Vormittag gesperrt

In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) an der Elbe ist laut Feuerwehr am Mittwoch ein meterdicker Baum auf die Hafenstraße gestürzt. Zwischenzeitlich drohte der Hang an der Straße nachzurutschen. Der Baum ist laut Leitstelle mittlerweile entfernt. Aufgrund von Aufräumarbeiten wird die B209 jedoch voraussichtlich erst im Laufe des Vormittags freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 07:00 Uhr

Ver.di weitet Busstreik aus

Die Gewerkschaft ver.di hat den Warnstreik der Busfahrer in Schleswig-Holstein ausgeweitet. Beschäftigte der privaten Bus-Unternehmen schließen sich heute ihren Kollegen aus den kommunalen Betriebe an. Der Warnstreik soll bis zum Dienstbeginn am frühen Sonnabendmorgen dauern. Nur einige wenige private Unternehmen, die nicht Mitglied im Omnibusverband Nord sind, fahren. Beide Arbeitgeberseiten halten den Warnstreik für überzogen - genau, wie die Forderungen der Gewerkschaft. Ver.di will die Arbeitsbedingungen verbessern und unter anderem die Wochenarbeitszeit reduzieren. Viele Beschäftigte klagen über zu lange Schichten und geteilte Dienste. Die Arbeitgeber sagen, dass schon jetzt zu viele Fahrerinnen und Fahrer fehlen und es deshalb nicht möglich ist, die Arbeitszeiten zu verkürzen. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 06:00 Uhr

Opposition warnt vor höheren Kita-Gebühren

Kommunen und dem Land finanzieren die Deckelung der Kita-Beiträge jährlich mit 1,5 Milliarden Euro. Der nun vorgelegte Bericht zur Entwicklung in den Kitas zeigt: Das reicht nicht. Die Deckungslücke wird auf 80 bis 130 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) schließt höhere Kosten für alle Beteiligten nicht aus. Die Opposition ist entsetzt. Heiner Garg (FDP) sagte, damit habe sich die schwarz-grüne Landesregierung Lichtjahre von einer beitragsfreien Kita entfernt. Auch SPD-Chefin Midyatli forderte, die Beiträge dürften unter keinen Umständen steigen, sondern müssten sinken. Wie die finanzielle Deckungslücke geschlossen werden soll, darüber wird in den kommenden Monaten vermutlich heftig diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 06:00 Uhr

Feuer in Rendsburg und Neumünster

Zwei Brände haben die Feuerwehr am Abend in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Neumünster beschäftigt. Nach Angaben der Polizei hatte in beiden Fällen, Müll angefangen zu brennen. In Neumünster brach das Feuer gegen Mitternacht im ehemaligen Einkaufszentrum in der Parkstraße aus. In Rendsburg gegen kurz vor zwei Uhr in der Nacht in der ehemaligen Kaserne in der Kaiserstraße. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 06:00 Uhr

THW Kiel punktet in Kielce

Der THW Kiel ist in der Handball Champions League mit dem 36:36 im polnischen Kielce dem Gruppensieg in der Vorrunde und damit der Qualifikation für das Viertelfinale einen großen Schritt näher gekommen. Kiels Trainer Filip Jicha war nach dem dramatischen Spiel hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Neblig-trüb mit Sprühregen

Heute Vormittag ist es in Schleswig-Holstein bedeckt und teils neblig-trüb. Zeitweise kommt etwas Regen oder Sprühregen dazu. Im Verlauf des Tages ist nicht mit Auflockerungen zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei maximal 9 Grad auf Sylt und bis 13 Grad in Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 06:00 Uhr

