Schwerer Vorwurf: Hat die Präsidentin der Uni Kiel Daten manipuliert?

Der Wissenschaftsblog forbetterscience wirft Professorin Simone Fulda, Präsidentin der Christian-Albrechts Universität Kiel, vor, Daten bei früheren Forschungsarbeiten zur Krebsforschung manipuliert zu haben. Biomedizinische Abbildungen unterschiedlicher Forschungsreihen seien nahezu identisch - das sei eigentlich nicht möglich, so Biologe Leonid Schneider. Außerdem seien einige Darstellungen einfach nur gespiegelt worden, heißt es im Blog. Die Präsidentin der Uni sagte NDR Schleswig-Holstein, dass sie den Vorwurf mit allem Nachdruck zurückweise. Es gebe keine Tatsachengrundlage, die diesen Vorwurf rechtfertige. Die Uni teilte mit, die Hinweise prüfen zu wollen und sich dann zu äußern. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 06:00 Uhr

Smartes Projekt soll Touristenströme an Hotspots regulieren

In Flensburg, der Schlei-Region und in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) erfassen bald mehr als 500 Parkplatz-Sensoren und 35 Kameras die Besucherströme an beliebten Ausflugszielen. Start ist heute am Deutschen Haus in Flensburg. Die Sensoren und Kameras erfassen zum Beispiel, wie voll es in der Flensburger Fußgängerzone oder am Danewerk ist. Touristen könnten dann an weniger überfüllte Orte mit mehr Kapazitäten geschickt werden. Die Daten sollen dann frei abrufbar sein. 17 Millionen Euro stehen im Projekt "Smarte Grenzregion" für innovative Digitalisierung bereit. Die Region hatte sich darum beworben und einen Zuschlag bekommen. Der Bund fördert den Großteil, weitere Projekte sind am Start. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 06:00 Uhr

Bodenpersonal von Lufthansa streikt - auch Hamburg betroffen

Die Gewerkschaft Ver.di hat heute früh die Beschäftigten des Bodenpersonals von Lufthansa dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik soll bis Donnerstagfrüh dauern. Betroffen ist auch der Flughafen in Hamburg, 23 geplante Flüge fallen laut Abflugplan aus. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld für die Beschäftigten und ist mit dem Lufthansa-Angebot unzufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 06:00 Uhr

Spitzenspiel im Handball: THW Kiel empfängt SC Magdeburg

Heute Abend startet die zweite Saisonhälfte in der Handball-Bundesliga mit einem Spitzenspiel: Der deutsche Meister THW Kiel empfängt um 20.30 Uhr den aktuellen Tabellenführer SC Magdeburg. Es ist zudem das erste Spiel nach der Europameisterschaft. Der THW Kiel ist Fünfter der Tabelle, zeigte aber im Herbst einen starken Aufwärtstrend. Nur ein Sieg könnte jedoch die geringen Titelhoffnungen der "Zebras" erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Meist trocken, nur vereinzelt Schauer möglich

Heute ist es vorwiegend wechselnd bewölkt mit heiteren Abschnitten. Meist bleibt es trocken, nur vereinzelt gibt es kurze Schauer. Im Norden gibt es mehr Sonnenschein als im Süden. Die Höchstwerte liegen heute bei 4 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 6 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). An den Küsten weht frischer Nordwest- bis Westwind, zeitweise gibt es starke bis stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 06:00 Uhr

