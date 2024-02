Stand: 02.02.2024 06:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bundesgerichtshof verhandelt über Revision von früherer KZ-Sekretärin

Beim Bundesgerichtshof (BGH) ist die Revision einer früheren Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof gegen ihre Verurteilung eingegangen. Da der Fall grundsätzliche Fragen aufwerfe, über die höchstrichterlich noch nicht entschieden sei, habe der Generalbundesanwalt einen Termin zur Revisionshauptverhandlung beantragt, teilte der BGH am Donnerstag in Karlsruhe weiter mit. Diese soll in Leipzig stattfinden, wo der zuständige fünfte Strafsenat des BGH sitzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 07:00 Uhr

Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem nahezu bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. In Schleswig-Holstein sind fast alle Busunternehmen betroffen. Vor allem in den großen Städten des Landes Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg wird wohl kaum ein Bus unterwegs sein, aber auch im Rest des Landes werden Probleme erwartet. Im Kreis Plön sollen aber die meisten Busse nach Plan fahren. Ver.di will nach eigenen Angaben die Arbeitsbedingungen für die landesweit etwa 3.500 Beschäftigten im ÖPNV verbessern und fordert unter anderem, dass die Arbeitszeit von 39 auf 35 Stunden verkürzt wird. Die Arbeitgeber halten das für nicht machbar, weil schon jetzt viele Fahrerinnen und Fahrer fehlen. Sie halten den Warnstreik für überzogen und überflüssig. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 06:00 Uhr

Normaler Flugbetrieb in Hamburg trotz Warnstreik?

Der Hamburger Flughafen will trotz des angekündigten Warnstreiks beim Bodenpersonal heute einen weitestgehend normalen Flugbetrieb sicherstellen. Laut Flughafen werden Passagiere dennoch gebeten, sich laufend über ihren aktuellen Flugstatus zu informieren. Zu dem Warnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Erst gestern hatte bundesweit an vielen Flughäfen das Sicherheitspersonal gestreikt. Viele Flüge waren ausgefallen. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 06:00 Uhr

Zehn-Punkte-Plan zur Sanierung der Bahn-Infrastruktur

In Kiel haben Bahn und Land am Donnerstag einen Zehn-Punkte-Plan zur Sanierung von Bahn-Infrastruktur vorgestellt. Die neu geschaffene Bahn-Tochter DB InfraGO AG soll Sanierungen durchführen. Noch in diesem Jahr wird die Pendler-Strecke Kiel-Hamburg weiter saniert, weitere Strecken sollen für den Akku-Betrieb aufgerüstet werden. Auf der Strecke von Hamburg über Neumünster nach Dänemark wird ebenfalls gebaut: Mit neuen Stellwerken und neuer Zugsicherungstechnik soll der grenzübergreifende Personen- und Güterverkehr vereinfacht werden. Außerdem stehen im ganzen Land Modernisierungen von Bahnhöfen an. Bis 2030 sollen die Sanierungen abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 06:00 Uhr

Viele Überstunden bei der Landespolizei: SPD fordert Entlastung

Mehr als eine halbe Millionen Überstunden hat die Landespolizei Schleswig-Holstein laut Polizeigewerkschaft im vergangenen Jahr angesammelt. Grund dafür sind vor allem Großeinsätze wie der G7-Außenminister-Gipfel in Weißenhäuser Strand 2022, der G7-Gipfel in Bayern, oder Demonstrationen im Land. Aus Sicht der SPD ist auffällig, dass die Überstunden bei der Landespolizei seit Jahren auf einem hohen Niveau sind, obwohl die Zahl der Beamten ind en vergangenen Jahren zugenommen hat. Sie fordert ebenfalls eine Entlastung der Beamten. Im Koalitionsvertrag wirbt schwarz-grün damit, dass es bis 2027 eine zweite Einsatzhundertschaft geben soll. Auch wird überlegt, dass Schwerlasttransporte beispielweise nicht mehr von der Polizei übernommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Trüb und regnerisch

Heute Vormittag ist es in Schleswig-Holstein trüb oder bedeckt. Dazu kommt Regen oder Sprühregen bei 7 bis 9 Grad. Im Verlauf des Tages sind keine AUflockerungen zu erwarten. Es weht ein mäßiger bis frischer, an der See starker Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Samstag bleibt es weiter wolkenreich mit Regen und Nieselregen. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.02.2024 | 07:00 Uhr