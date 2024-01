Stand: 15.01.2024 07:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Etwa 600 Landwirte aus SH protestieren heute in Berlin

In Berlin werden heute Tausende Landwirte zu einer Großkundgebung erwartet. Sie bildet den Abschluss der Aktionswoche des Bauernverbandes. Aus Schleswig-Holstein sind laut Bauernverband seit Sonntag Landwirte mit ihren Traktoren auf dem Weg in die Hauptstadt. Auch zwölf Busse seien heute dorthin unterwegs. 600 Landwirte aus dem Land werden bei dem Protest dabei sein, vermutet Land schafft Verbindung. Die Landwirte wollen in Berlin erneut gegen die Politik der Bundesregierung demonstrieren. In Schleswig-Holstein sind laut Bauernverband vorerst keine weiteren Proteste geplant. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 06:00 Uhr

Thronwechsel in Dänemark: Günther und SSW gratulieren

Am Sonntag hat Dänemarks Königin Margrethe II. nach 52 Jahren abgedankt und den Thron an ihren Sohn Frederik übergeben. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gratulierte dem neuen König und würdigte gleichzeitig die Dienste von Königin Margrethe II. Sie habe sich vom ersten Tag an um die Beziehung Dänemarks und Deutschlands verdient gemacht, so Günther. Auch der Südschleswigsche Wählerverband gratulierte dem neuen König. Man sei sich sicher, dass er das enge Verhältnis zur dänischen Minderheit und auch zu Schleswig-Holstein weiterführen werde. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 06:00 Uhr

7.000 Menschen demonstrieren in Kiel gegen Rechts

In Kiel haben am Sonntag rund 7.000 Menschen gegen Faschismus protestiert. Ein breites Bündnis hatte zu der "Demo gegen Rechts" aufgerufen. Die Aktion ist nach Angaben der Veranstalter eine Reaktion auf das Geheimtreffen von AfD-Politikern und Rechtsextremen in Potsdam, auf dem über die massenhafte Vertreibung von Migranten aus Deutschland gesprochen wurde. Die Demo in Kiel verlief laut Polizei friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 05:30 Uhr

Herrenloser Koffer sorgt für Vollsperrung am Hauptbahnhof Kiel

Der Hauptbahnhof Kiel ist Sonntagabend wegen eines verdächtigen Koffers in einem Zug gesperrt worden. Der Koffer war laut Bundespolizei unter einem Tisch in einem Zug aus Lübeck entdeckt worden. Ein Besitzer konnte zunächst nicht gefunden werden, deshalb wurde der Bahnhof um kurz nach 18 Uhr geräumt und gesperrt. Später meldete sich eine Frau, die ihren Koffer im Zug vergessen hatte. Die Beamten hoben die Sperrung des Bahnhofs gegen 19:30 Uhr wieder auf. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 06:00 Uhr

Sturmflut an Nordsee und in Hamburg erwartet

Experten warnen am Montagmorgen vor einer Sturmflut an der Nordseeküste und in Hamburg. An der Küste soll das Hochwasser etwa einen bis eineinhalb Meter höher als das mittlere Hochwasser sein. In Hamburg wurden Autofahrer aufgefordert, ihre Autos aus gefährdeten Gebiet zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken - etwas Sonne

Heute bleibt es in Schleswig-Holstein bewölkt, teilweise mit etwas Sonne. Westlich der Geest und an der Nordsee kann es Schneeregen-, Schnee- oder Graupelschauer geben, vereinzelt wird es auch gewittrig. Zur Ostsee hin bleibt es meist trocken. Vielerorts gibt es schwachen bis mäßigen Wind, an der Nordsee kann es auch starken West- bis Nordwestwind mit teils stürmischen Böen geben. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 3 Grad in Meldorf (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 07:00 Uhr

