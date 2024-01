Kiel: Mann durch Schuss verletzt, Polizei sucht Zeugen Stand: 15.01.2024 13:56 Uhr Anfang Januar ist in Kiel-Mettenhof auf offener Straße auf einen 30-jährigen Mann geschossen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am 5. Januar am Aalborgring. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann am Oberkörper verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts auf versuchte Tötung.

Der Mann wollte nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr einen Streit zwischen zwei unbekannten Personen am Skandinaviendamm Höhe der Bushaltestelle Jütlandring schlichten. Nachdem sich die Lage beruhigt habe, sei er Richtung Aalborgring abgebogen. Kurz darauf sei ihm in den Arm geschossen worden. Er konnte sich selbstständig ins Krankenhaus begeben, wo er operiert wurde.

Zeugenaufruf von Staatsanwaltschaft und Polizei

Das Opfer beschreibt einen der beiden Männer als 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er habe eine schwarze Jacke und schwarze Hose an gehabt. Der zweite unbekannte Mann sei etwa 40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß gewesen. Er trug eine weiß-rot-blau gemusterte Jacke und hatte einen Seitenscheitel mit dunkelbraunen Haaren sowie einen Vollbart.

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu mutmaßlichen Tätern oder zum Tathergang machen können. Hinweise nimmt die Kieler Polizei unter 0431 - 160 3333 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel