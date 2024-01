Stand: 03.01.2024 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unwetterwarnung für SH - Keller in Lauenburg laufen voll

Wetterexperten rechnen in Schleswig-Holstein mit viel Regen und Sturm. Bis Mitternacht gilt eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen aus Südwest auf Helgoland. Auch der Pegel der Elbe bei Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) steigt kontinuierlich und liegt derzeit bei rund 7,80 Meter. Bürgermeister Thorben Brackmann (CDU) sagte NDR Schleswig-Holstein, dramatisch sei die Lage dort aber nicht. Erste Wiesen seien überschwemmt. In Lauenburg sind seinen Angaben zufolge einige Keller vollgelaufen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 06:00 Uhr

Unwetter: Wasser tritt über die Flensburger Förde

In der Nacht ist die Flensburger Förde über die Ufer getreten. Die Straße Schiffbrücke ist nach Angaben der Polizei deshalb gesperrt. Dennoch gab es in der Nacht in Flensburg keine Einsätze. Der viele Regen hat auch Auswirkungen auf Straßen: Die B75 Hamburg - Travemünde ist zwischen Bad Oldesloe-Süd (Kreis Stormarn) und Sandkamp gesperrt. Dort ist laut Polizei die Straße unterspült. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 06:00 Uhr

Pferd verendet im Schlamm in Halstenbek

Wegen des anhaltenden Regens ist ein Pferd in Halstenbek (Kreis Pinneberg) im Schlamm in Not geraten - und nach vergeblichen Rettungsversuchen schließlich eingeschläfert worden. Rund dreieinhalb Stunden versuchten insgesamt 34 Helfer, das Tier zu retten. Nach Angaben der Polizei steckte das Pferd auf einer Koppel etwa 40 Zentimeter tief im Schlamm. Die Besitzerin des Tieres entschied schließlich, das sehr schwache Pferd einzuschläfern. Es war bereits 32 Jahre alt. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:00 Uhr

Schleifähre im Januar außer Betrieb

Die Schleifähre zwischen Kosel und Brodersby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stellt von heute bis zum Monatsende vorübergehend den Betrieb ein. Hintergrund ist der geplante Wechsel zur neuen solarbetriebenen Schleifähre Missunde 3. Dafür muss laut Landesbetrieb Küstenschutz der Anleger umgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sturm und Regen in SH

Für Schleswig-Holstein gilt bis Mitternacht eine Unwetterwarnung. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist es heute überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Es regnet sehr viel - ab und zu gibt es auch trockene Abschnitte. Der Wind weht teilweise in starken Böen. An der Nordsee wird auch mit Sturmböen gerechnet. An der Ostsee droht die Gefahr eines Sturmhochwassers mit 1,0 bis 1,2 Meter über dem normalen Wasserstand. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 5 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 9 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.01.2024 | 06:00 Uhr