Positive Reaktionen auf Northvolt-Förderung

Das Bundeswirtschaftsministerium hat dem Unternehmen Northvolt am Sonnabend Fördermittel in Höhe von 564 Millionen Euro schriftlich zugesagt. Weiteren 136 Millionen Euro hatte das Land Schleswig-Holstein bereits als Förderung zugestimmt. Der vorliegende Förderbescheid schafft unmittelbar Planungssicherheit und ermöglicht Northvolt, die bereits begonnenen baulichen Maßnahmen vor Ort im Kreis Dithmarschen fortzusetzen, teilte ein Sprecher des schwedischen Unternehmens NDR Schleswig-Holstein mit. Positive Stimmen kommen auch aus der Region. Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) freut sich darüber, konkret planen zu können. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdiek bezeichnet die Entscheidung des Bundes ebenfalls als wichtigen Meilenstein. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2023 11:00 Uhr

Bundesförderung für Northvolt steht

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat der Bund seine Förderung für die Ansiedlung der Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) jetzt schriftlich zugesagt. Das Bundeswirtschaftsministerium teilt mit, dass der Förderbescheid dem Unternehmen übermittelt wurde. Das Ministerium habe eine Freigabe der Mittel trotz aktueller Haushaltssperre beantragt, diese sei genehmigt worden. Noch fehlt aber die EU-Genehmigung. Insgesamt geht es um eine Förderung in Höhe von rund 700 Millionen Euro, davon rund 564 Millionen Euro vom Bund. Die Landesregierung bezeichnet die Entscheidung als wichtiges Signal und entscheidenden Schritt für den Aufbau einer Batteriezellproduktion in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2023 08:00 Uhr

"Brot für die Welt" startet mit Gottesdienst in Schleswig

Die evangelische Kirche startet heute ihre Spendenaktion "Brot für die Welt". Für Schleswig-Holstein beginnt dies mit einem Gottesdienst im Schleswiger St.-Petri-Dom (Kreis Schleswig-Flensburg). In diesem Jahr lautet das Motto der Spendenaktion: Wandel säen. Laut Diakonie hungern weltweit 800 Millionen Menschen. "Brot für die Welt" setzt sich demnach für ein Ernährungssystem ein, das die Bedürfnisse armer Menschen in den Mittelpunkt stellt. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2023 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und trocken

Nach gebietsweisem Nebel ist es am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und überwiegend trocken. Zur Neustädter Bucht (Kreis Ostholstein) hin gibt es einige Auflockerungen mit etwas Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 Grad in Kiel bis +2 Grad in Tönning (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger, an der See frischer und stark böiger Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2023 08:00 Uhr

