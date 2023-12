Rettungsaktion in Neumünster - Pferde brechen in Teich ein Stand: 03.12.2023 16:44 Uhr In Neumünster-Einfeld hat die Feuerwehr am Sonntagmittag eine ungewöhnliche Rettungsaktion durchgeführt. Zwei Pferde waren auf einem gefrorenen Teich eingebrochen. Mittlerweile erholen sich die Tiere im beheizten Stall.

Wegen der kalten Temperaturen sind zurzeit viele Seen und Teiche in Schleswig-Holstein zugefroren. Doch die Eisdecken auf den Gewässern sind noch sehr dünn, was nicht nur für Menschen eine große Gefahr darstellt. Das wurde am Sonntagvormittag zwei Pferden in Neumünster-Einfeld fast zum Verhängnis. Die beiden Tiere hatten sich auf einen zugefrorenen Teich gewagt und waren anschließend eingebrochen, wie die Feuerwehr meldete.

Feuerwehr sägt Rettungsschneise

Die Pferde konnten sich nicht selbst aus dem Eis befreien. Da die Kräfte der Tiere zusehends nachließen, hielt die Besitzerin die Köpfe der Pferde bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Seil über Wasser.

Auf der Koppel angekommen, wagten sich zwei Feuerwehrleute mit einer Motorsäge auf den Teich und sägten eine Schneise ins Eis. So konnten die Tiere das Gewässer schließlich selbst verlassen. Laut Polizei waren sie sichtlich erschöpft. Nach der Rettungsaktion brachte die Besitzerin die Pferde zum Erholen in einen beheizten Stall.

