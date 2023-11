Stand: 16.11.2023 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreik bei der Bahn auch in Schleswig-Holstein

Auch in Schleswig-Holstein werden viele Bahnreisende sowie Pendlerinnen und Pendler heute nur verspätet oder gar nicht an ihr Ziel kommen. Der Grund: Die Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer hat ihre Mitglieder zum Warnstreik aufgerufen. Dieser soll laut GDL bis heute Abend 18 Uhr dauern. Für Nah- und Fernverkehr gilt ein Notfahrplan. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 07:00 Uhr

Handewitt: Mindestquote für Landwirtschaft unter Solarparks

Die Gemeinde Handewitt bei Flensburg hat jetzt eine Mindestquote für die landwirtschaftliche Nutzung unter Solarparks eingeführt. Sie ist damit landesweiter Vorreiter. Ein Fünftel der Fläche muss für sogenannte Agri-PV bereit stehen. Ziel ist es dabei, die Bereiche Energiewende, Naturschutz und Landwirtschaft bei der Suche nach geeigneten Flächen zu verbinden und mehr Artenvielfalt zu ermöglichen. Weil es in Schleswig-Holstein so windig ist, kommen auf Investorinnen und Investoren allerdings überdurchschnittliche Kosten zu. Umwelt- und Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) begrüßt trotzdem, dass Handewitt die Quote eingeführt hat. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 07:00 Uhr

Bürgerfinanzierung für neues Wasserwerk bei Itzehoe

Wer in der Region Itzehoe (Kreis Steinburg) wohnt, kann jetzt ein neues Wasserwerk in der Steinburger Kreisstadt mitfinanzieren. Die Stadtwerke Itzehoe haben das neue Finanzierungs-Modell mit sogenannten Genuss-Scheinen vorgestellt. Fünf Millionen Euro sollen durch die Bürgerfinanzierung zusammenkommen. Ab einer Mindesteinlage von 1.000 Euro können Privatpersonen sogenannte Genussrechte mit einem Basiszinsssatz von 3,25 Prozent erwerben, so ein Sprecher der Stadtwerke. Wer bereits Stromkunde bei den Stadtwerken ist, bekommt 4,25 Prozent. Die Mindestlaufzeit beträgt sechs Jahre. Ein Sprecher der Verbraucherzentrale sagte, es sei ein für Schleswig-Holstein neues und transparentes Anlagemodell. Interessenten sollten sich aber vor dem Erwerb eines Genusscheins beraten lassen und alternative Angebote zu anderen Anlagen einholen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 07:00 Uhr

Prozess um sexuellen Missbrauch in Itzehoe startet

Vor dem Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) muss sich von heute an ein Mann wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Der 34-Jährige soll sich laut Staatsanwaltschaft auf der Social-Media-Plattform Instagram als Frau ausgegeben und sich so das Vertrauen einer 13-Jährigen erschlichen haben. So kam er laut Anklage schließlich an zwei Nacktfotos des Mädchens. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 07:00 Uhr

NGG fordert höheren Mindestlohn

Etwa 370.000 Menschen in Schleswig-Holstein verdienen laut einer Studie der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) weniger als 14 Euro pro Stunde. Diesen müssen Bund und Länder laut Studie zum Beispiel mit Wohngeld oder anderen Sozialleistungen finanziell unter die Arme greifen. Die Gewerkschaft fordert deshalb für die Betroffenen höhere Löhne. Der Hotel- und Gaststättenverband (DeHoGa) kritisiert diesen Vorschlag. Wenn Mitarbeitende im Niedriglohnbereich mehr Geld bekommen, wollen auch besser bezahlte Beschäftigte mehr Geld haben. Das können sich die Betriebe nicht leisten, meint DeHoGa-Geschäftführer Scholtis. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 06:00 Uhr

Pro-Palästina-Demo an der Uni Kiel

Auf dem Campus der Uni Kiel sind gestern Abend laut Polizei 180 Menschen zu einer Kundgebung zusammen gekommen: Sie solidarisierten sich nach eigenen Angaben mit palästinensischen Zivilisten. Zu der Demo hatte die Kieler Hochschulgruppe Empowerment von Black, Indigenous und People of Color (EmBIPoC) aufgerufen. Dabei blieb es friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 06:00 Uhr

Feuer in Kiel-Pries: Rettungskräfte entdecken Toten in Wohnung

In Kiel hat die Feuerwehr in einer brennenden Wohnung eine Leiche entdeckt. Nach Angaben der Einsatzkräfte gingen am späten Mittwochnachmittag mehrere Notrufe ein, weil eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Wilhelm-Lobsien-Weg in Flammen stand. Die Leitstelle alarmierte daraufhin ein Großaufgebot von Einsatzkräften. Beim Löschen wurde die Leiche gefunden. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und gebietsweise Regen

Am Freitagvormittag hängen viele Wolken am Himmel über Schleswig-Holstein. Gebietsweise kommt es zu Regen. An der Nordsee lockert sich die Bewölkung im Laufe des Vormittags auf. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 8 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 06:00 Uhr

