CDU und Grüne wollen Haushaltsnotlage in SH feststellen Stand: 16.11.2023 11:40 Uhr Die beiden regierungstragenden Fraktionen stellten heute einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag. Sie reagieren damit auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt des Bundes von 2021.

Das Bundesverfassungsgericht hatte gestern den Nachtragshaushalt des Bundes von 2021 für verfassungswidrig erklärt. Der Bund darf zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachtes Geld damit nicht für den Klimaschutz nutzen, so das Urteil. Noch ist völlig unklar, wie sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auf Schleswig-Holstein auswirken wird. Um sich aber Handlungsspielraum zu sichern, wollen CDU und Grüne nun, dass die Haushaltsnotlage für Schleswig-Holstein festgestellt wird.

Außergewöhnliche Notsituation für 2023?

Das Gericht hatte in seiner Entscheidung unter anderem einen Verstoß gegen den Jährigkeitsgrundsatz bemängelt. Demnach müssen Haushaltsmittel, die aufgrund einer erklärten Notlage aufgenommen wurden, im entsprechenden Haushaltsjahr ausgegeben werden und nicht erst in den Folgejahren. CDU-Fraktionschef Tobias Koch und Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter betonten: "Die Folgen der Krisen der vergangenen Jahre bestehen auch in diesem Jahr fort und wirken sich auch im Jahr 2023 auf die Haushaltslage des Landes aus." Um den Jährigkeitsgrundsatz einzuhalten, müsse man daher für das Jahr 2023 eine außergewöhnliche Notsituation feststellen.

Notkredite nicht auf Vorrat aufnehmen

Die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Gaby Schäfer (CDU), hatte gestern bereits das Problem skizziert: Nach dem Urteil dürfen Notkredite nicht auf Vorrat aufgenommen und über mehrere Jahre in Rücklagen und Sondervermögen geparkt werden. Dies sei, so Schäfer, im Norden bislang aber gängige Praxis. Zuletzt hatte der Landtag beispielsweise 137 Millionen Euro aus dem bisherigen Ukraine-Notkredit für die mögliche Ansiedlung der Batteriefabrik Northvolt freigegeben.

Im Zuge der Corona-Pandemie bewilligte der Landtag 2020 einen Corona-Notkredit über bis zu 5,5 Milliarden Euro, reduzierte diesen aber später. Zudem beschloss das Parlament einen Ukraine-Notkredit über insgesamt 1,4 Milliarden Euro.

