Spendenfahrt nach Sturmflut in Schleswig-Holstein

Nachdem die Ostseesturmflut vor drei Wochen in Schleswig-Holstein Schäden in dreistelliger Millionenhöhe verursacht hat, ist die Solidarität vor Ort weiter groß. Für das stark betroffene Arnis im Kreis Schleswig-Flensburg wurden bereits mehr als 100.000 Euro gespendet, für das Fischerdorf Holm in Schleswig fast 30.000 Euro. Die "MS Stadt Kappeln" macht heute eine Spendenfahrt in Richtung Schleimünde/Lotseninsel. Die wurde durch den Sturm erheblich beschädigt. Auch die Landesregierung will Betroffene und Kommunen unterstützen. Details sind aber noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2023 10:00 Uhr

Warnstreiks im öffentlichen Dienst - UKSH Kiel betroffen

Die Gewerkschaft ver.di will die Warnstreiks im öffentlichen Dienst massiv ausweiten. Das kündigte Gewerkschaftschef Frank Werneke im Interview mit der Süddeutschen Zeitung an. Demnach solle es vor allem in den beiden Wochen vor den nächsten Verhandlungen Anfang Dezember zu Aktionen kommen. Am Freitag (17.11.) soll es einen Warnstreik in Kiel geben. Betroffen ist das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2023 09:00 Uhr

Fußball: Holstein Kiel gewinnt Nordduell, VfB Lübeck spielt unentschieden

Holstein Kiel hat am Sonnabend den HSV zum Nordduell in der 2. Liga empfangen. Die Kieler "Störche" feierten einen 4:2 Sieg gegen die Hamburger. In der dritten Fußball Liga erreichte der VfB Lübeck bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund ein 1:1. Trotzdem bleiben die Lübecker auf einem Abstiegsplatz. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2023 08:00 Uhr

Wetter: wolkig mit gelegentlichen Auflockerungen

Am Nachmittag wird es oft wolkig bis stark bewölkt, teils gibt es ein paar Aufhellungen. Zur Westküste sowie zur Elbe hin sind gelegentlich Auflockerungen und etwas Sonne möglich. Zeitweise ist mit etwas Regen oder durchziehenden Schauern zu rechnen, hier und da bleibt es auch mal länger trocken. Höchstwerte: 8 Grad in Eutin (Kreis Ostholstein) bis 10 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2023 10:00 Uhr

