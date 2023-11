Stand: 02.11.2023 07:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sturmflut: Kommunen zufrieden mit Flutgipfel-Ergebnissen

Knapp zwei Wochen nach der Ostsee-Sturmflut haben sich Land und Kommunen in Kiel auf einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds verständigt, dessen Kosten beide etwa zur Hälfte tragen wollen. Der Fonds soll die gesamte Schadenssumme von etwa 200 Millionen Euro decken. Allerdings hofft Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), dass der Bund 100 Millionen Euro übernehmen wird. Dazu sei man mit dem Kanzleramt im Gespräch. Darüber hinaus soll es für bereits angelaufene Maßnahmen des Küstenschutzes eine rückwirkende Kostenübernahme geben. Die Kommunalvertreter zeigten sich nach den Gesprächen zufrieden mit der Einigung. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 07:00 Uhr

Orkantief "Ciarán": Warnung vor Sturm an der Nordseeküste

Nachdem das Orkantief "Ciarán" in der Nacht die englische Küste und Frankreich erreicht hat, zieht das Tief nun durch Deutschland. In Schleswig-Holstein sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) besonders Nord- und Ostseeküste von den Ausläufern des Unwetters betroffen. Bis zum Mittag werden demnach Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erwartet. An der Ostsee rechnen die Meteorologen überwiegend mit Starkwind. Von Flensburg bis Fehmarn sei mit stärkeren Windböen zu rechnen, so der DWD weiter. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 07:00 Uhr

Viele Fragen bei digitaler Infoveranstaltung zur Sturmflut

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat es gestern für Betroffene der Sturmflut die Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen. Dazu saßen im Kreishaus in Rendsburg Experten vom Land, von Kommunen, Verwaltungen, Verbraucherschutz, Küstenschutz und Abfallentsorgung, die die Fragen der Betroffenen im Chat beantworteten. Nach Angaben der Verwaltung waren zum Teil 200 Menschen gleichzeitig online. Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Rolf-Oliver Schwemer, stellte fest, dass auf diese Weise nicht alle Fragen detailliert beantwortet werden konnten. Aber die Möglichkeit, über die Homepage des Kreises weiterhin Fragen zu stellen, bleibe bestehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

Holstein Kiel verliert im Pokal gegen Magdeburg

Holstein Kiel ist gestern in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Zweitliga-Konkurrent Magdeburg ausgeschieden. Nachdem es nach der regulären Spielzeit 2:2 und nach der Nachspielzeit 3:3 gestanden hatte, fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Und auch das endete knapp mit 3:4. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

Kohlekraftwerk Wedel: Abschaltung rückt näher

Die Abschaltung des Kohlekraftwerks Wedel im Kreis Pinneberg rückt ein Stück näher: In Hamburg beginnen die Bohrungen für den neuen Fernwärmetunnel unter der Elbe. Der Tunnel soll laut den Hamburger Energiewerken Ende 2025 das Kraftwerk durch Abwärme aus Müllverwertung und Industrie südlich der Elbe ersetzen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

Mann stürzt von Motorsegler in die Schlei

Ein Mann ist von einem Motorsegler in den Schleswiger Stadthafen in der Schlei gestürzt. Zeugen hatten die Hilferufe des Mannes gehört und den Notruf alarmiert. Rettungskräfte holten den Mann aus dem Wasser Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

Kritik an Sozialministerin im Fall Samadzade

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat sich gestern im Innen und Rechtsausschuss den Fragen der Opposition gestellt. Es ging um die Umstände, wie kommuniziert wurde, wann und warum ihre Staatssekretärin Marjam Samadzade gehen musste. Samadzade hatte einen israelkritischen Post auf Instagram weiterverbreitet. Das wurde aber seitens Touré zunächst nicht als Grund für ihr Ausscheiden genannt. Abgeordnete von SPD und FDP waren sich im Ausschuss einig, dass die Ministerin bei der Beantwortung einer kleine Anfrage der FDP die Wahrheit bewusst umschifft habe. Die Ministerin erklärte dazu, die Fragen in der Anfrage hätten sich auf einen früheren Zeitpunkt bezogen und dass sie Rückfragen nun im Ausschuss beantworte. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

Grünkohlernte startet in Schleswig-Holstein

Die Grünkohlernte in Schleswig-Holstein läuft langsam an. Die Landwirtschaftskammer rechnet mit guten Erträgen und Qualitäten. Trotz Trockenheit zu Pflanzbeginn im Mai und Juni seien die Wachstumsbedingungen insgesamt gut gewesen. Die Preise für frischen Grünkohl liegen laut Kammer bei drei bis vier Euro pro Kilogramm. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 18:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Heute startet der Tag trocken, später ziehen dichte Regenwolken auf. Im Laufe des Nachmittags meldet sich dann die Sonne zurück. Nur an der Nordsee gibt es dann noch schauer. Der Wind weht frisch, ab der Nordsee auch stark bis stürmisch. Die Temperaturen steigen auf 11 Grad in Tag bis 13 Grad in Puttgarden. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.11.2023 | 06:00 Uhr