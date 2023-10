Stand: 30.10.2023 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kieler Küstenforscher: Sturmfluten könnten noch wuchtiger werden

Küstengeologe Christian Winter warnt davor, dass es langfristig noch heftigere Fluten an den Küsten geben könnte. Der steigende Meeresspiegel könnte dazu führen, dass die Wellen bei starkem Wind in Zukunft mit noch mehr Wucht auf das Land treffen, sagte der Kieler Professor für Küstengeologie. Immer mehr Häuser und Hotels direkt an der Ostsee zu bauen, ist seiner Meinung nach kein Modell für die Zukunft. "Wenn man dort baut, muss man sich bewusst sein, dass das eine Gefahrenzone ist", sagte er im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 06:00 Uhr

Pinneberg: Thomas Voerste zum Bürgermeister gewählt

In einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Pinneberg hat sich am Sonntag der parteilose Thomas Voerste mit Unterstützung von SPD und FDP durchgesetzt. Er erzielte 62,6 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen Marco Bröcker (CDU) durch. Voerste ist 53 Jahre alt und arbeitete zuletzt bei der KreisverwaltungRendsburg-Eckernförde als Leiter des Bereichs "Jugend, Familie und Schule". Die Wahlbeteiligung lag bei 25,3 Prozent. 33.500 Pinneberger waren wahlberechtigt. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 06:00 Uhr

Kiterin am Strand von St. Peter-Ording verunglückt

Rettungseinsatz gestern Nachmittag am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland): Nach Angaben der Rettungsleitstelle Nord hatten Passanten eine Kiterin leblos aus dem Wasser gezogen. Rettungskräfte waren demnach schnell vor Ort und hatten die 28-Jährige wiederbelebt. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber nach Kiel geflogen. Wie es ihr im Moment geht, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 07:00 Uhr

Schwerer Unfall bei Lentföhrden mit vier Verletzten

Auf der Kreisstraße zwischen Lentföhrden und Schmalfeld im Kreis Segeberg hat es am Abend einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle kam ein Kleintransporter von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Alle vier Männer in dem Transporter wurden lebensgefährlich verletzt. Mehrere Notärzte und der Rettungshubschrauber Christoph 42 waren im Einsatz. Die Straße war bis in die Nacht gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:00 Uhr

THW Kiel feiert Arbeitssieg bei FA Göppingen

Der THW Kiel hat der Handball-Gala in der Champions League gegen Paris Saint-Germain einen Arbeitssieg in der Bundesliga bei FA Göppingen folgen lassen. Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag bei den Schwaben mit 34:27 (19:13) durch. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2023 19:30 Uhr

3. Liga: Harmloser VfB Lübeck geht beim SC Verl unter

Aufsteiger VfB Lübeck hat am Sonntag in der Dritten Liga beim SC Verl verloren. Die von der 40. Minute an dezimierten Schleswig-Holsteiner mussten den Platz mit einem 0:4 (0:1) verlassen. Das Team von VfB-Trainer Lukas Pfeiffer ist aber trotz der Niederlage in der Tabelle noch knapp oberhalb der Abstiegsränge platziert. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 06:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Am Vormittag ist es in Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt, nachmittags setzt sich auch die Sonne häufiger durch. Es ist teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen) und 14 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg).

