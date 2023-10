Stand: 13.10.2023 06:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel-Karte: Oft wochenlang kein Schulessen für Kinder

Viele Kinder in Schleswig-Holstein, deren Eltern Sozialleistungen beziehen, bekommen in der Schule kein kostenloses Mittagessen. Nach dem Bildungs- und Teilhabepaket steht ihnen das zu. In Kiel wird das kostenlose Mittagessen normalerweise über die sogenannte Kiel Karte umgesetzt. Doch dabei funktioniert vieles nicht: Wohngeld muss zum Teil alle drei Monate neu beantragt werden. Während der Antrag geprüft wird, bleibt die Kiel-Karte gesperrt und das Kind kann nicht kostenlos in der Schulmensa essen. Ähnlich ist es, wenn ein Kind auf eine andere Schule wechselt. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 07:00 Uhr

Herbstferienbeginn: ADAC rechnet mit Staus im Norden

Autofahrer müssen sich an diesem Wochenende im Norden auf Staus und Behinderungen einstellen. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen beginnen die Herbstferien. Der ADAC rechnet deshalb vor allem auf der A1 und der A7 mit deutlich mehr Verkehr als sonst. Dazu kommen zahlreiche Baustellen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 06:30 Uhr

Prozessbeginn um tödliche Messerstiche in Flensburg

in Flensburg beginnt der Prozess gegen einen 24-Jährigen wegen eines tödlichen Messerstichs. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Dezember vergangenen Jahres einen 28-Jährigen während eines Streits so heftig mit einem Messer verletzt zu haben, dass dieser zwei Tage später im Krankenhaus starb. In dem Streit ging es demnach vermutlich um Geld. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 06:30 Uhr

Innenministerium nimmt Hamas Aufruf zur Gewalt gegen Juden ernst

Nach dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel bleibt die Stimmung auch in Deutschland angespannt. Es gibt für heute einen Aufruf der Terrororganisation, in dem weltweit Palästinenser mobilisiert werden sollen und offen zu Gewalt gegen Juden aufgerufen wird. Im schleswig-holsteinischen Innenministerium nehme man das sehr ernst, so Ministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Es gebe einen engen Austausch mit den jüdischen Vertretern im Land. Etwa fünf Menschen werden hier im Land laut Verfassungsschutz mit der Hamas in Verbindung gebracht. Details nannte die Ministerin dazu nicht. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 06:00 Uhr

A23 bei Elmshorn am Wochenende gesperrt

Auf der A23 wird am Wochenende zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) die Fahrbahn erneuert. Dafür ist die Autobahn in diesem Abschnitt Richtung Süden komplett gesperrt. Heute ab 20.30 Uhr müssen Autofahrer bei Elmshorn von der Autobahn abfahren. Von dort gibt es eine Umleitung über die Landstraße. Großräumig kann die Sperrung auch ab Itzehoe (Kreis Steinburg) über die B206 und die A7 umfahren werden. Montagmorgen um 5 Uhr sollen die Arbeiten fertig sein. Am nächsten Wochenende plant die Autobahn GmbH dann den Abschnitt in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) zu sanieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 06:00 Uhr

B76 in Kiel am Wochenende teilweise voll gesperrt

Wegen Asphaltierungsarbeiten wird auf der B76 in Kiel heute Nachmittag zunächst nur eine Fahrspur Richtung Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) frei sein. Am frühen Abend kommt es dann laut Stadt zu einer ersten Vollsperrung des Theodor-Heuss-Rings. Am Sonnabend wird ab 13 Uhr erneut voll gesperrt - bis Dienstag. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 05:30 Uhr

Wetter in SH: Gewitter erwartet

Am Freitagvormittag und im weiteren Tagesverlauf ist es in Schleswig-Holstein stark bewölkt. Von der Nordsee her breitet sich Regen aus, im späteren Tagesverlauf kann es auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 Grad auf Sylt und bei 22 Grad im Herzogtum Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 06:00 Uhr

