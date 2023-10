Hamas in Deutschland: Behörden auch in SH alarmiert Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel, haben die Hamas für Freitag zu Gewalt gegen Juden in der ganzen Welt aufgerufen. Auch in Schleswig-Holstein sind die Behörden alarmiert.

Die Stimmung im Land bleibt angespannt. Nach dem Aufruf der Terrororganisation Hamas zu Gewalt, nimmt das schleswig-holsteinische Innenministerium die Lage sehr ernst. "Für die Synagogen heißt es, dass sie weiterhin sehr stark bestreift werden, wie es im Polizeijargon heißt, das heißt es fahren sehr oft Polizeistreifen vorbei. Wir haben das sehr genau im Blick", sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) NDR Schleswig-Holstein. "Ich kann Ihnen sagen, nach meinen Gesprächen gestern mit jüdischen Vertretern ist mir das sehr wichtig".

Verfassungsschutz beobachtet fünf Menschen mit Hamas-Verbindungen

Laut Verfassungsschutz gibt es derzeit fünf Personen im Land, die mit der Hamas in Verbindung gebracht werden. Details nannte die Ministerin dazu nicht. In Zukunft ist "dennoch auch in Zukunft stets mit Reaktionen der Szene beispielsweise auf eine erneute Eskalation des israelisch-palästinensischen Konfliktes zu rechnen", heißt es im Verfassungsschutzbericht.

Pro-Palästina-Demonstration in Kiel abgesagt

Die Landeshauptstadt Kiel hatte am Mittag mitgeteilt, dass eine zunächst für morgen angemeldete Pro-Palästinensische Demonstration nicht stattfinden wird. Diese sollte unter dem Motto „Solidarität mit Palästina“ stattfinden. Die Person, die die Versammlung angezeigt habe, habe diese abgesagt. Unklar ist noch, ob es am Sonnabend eine Demonstration in Rendsburg geben wird.

