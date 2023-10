Hamas-Angriff: Islamischer Verein in SH mahnt zu Besonnenheit Stand: 13.10.2023 12:22 Uhr Auf den Angriff der Hamas auf Israel reagiert die islamische Religionsgemeinschaft Schura Schleswig-Holstein mit Bestürzung. Der Vorsitzende ruft die Mitglieder zu Besonnenheit auf.

von Friederike Hoppe

Die islamische Religionsgemeinschaft Schura Schleswig-Holstein hat mit Bestürzung auf den Angriff der Hamas auf Israel reagiert. "Es ist auch unser Schmerz, dass dort unschuldige Menschen sterben. Dabei spielt es keine Rolle, von wem der Anschlag kommt und an wen er gerichtet ist. Der Angriff der Hamas trifft unschuldige Menschen", sagte Fatih Mutlu, erster Vorsitzender des Vereins am Freitag NDR Schleswig-Holstein.

"Wir distanzieren uns klar von Terror"

Mutlu berichtet, er habe in den vergangenen Tagen mit mehreren Gemeinden gesprochen. Die Gemeinden seien wütend, sagt er. "Die Gemeinden würden die Angriffe niemals tolerieren. Wir distanzieren uns klar von Terror".

In einem Brief an die rund knapp 20.000 Mitglieder in Schleswig-Holstein schreibt der Verein: "Für viele von uns stehen die Angriffe vom Samstagmorgen in einer langen Geschichte von Unterdrückung und Widerstand gegen die israelische Besatzung." Weiter heißt es darin: "Die Bilder vom Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten lassen nur einen Teil des Leides ermessen, das die Angehörigen der Toten und Entführten jetzt durchmachen. Gleichzeitig gilt unser Mitgefühl allen Palästinensern, die nun unter den Vergeltungsschlägen der israelischen Armee leiden und ebenfalls Tote und Verletzte zu beklagen haben."

Hasskommentare in sozialen Medien

Dem Verein gehören 19 Gemeinden in Schleswig-Holstein an. Junge Musliminnen und Muslime sollen hier eine Möglichkeit zum Austausch finden. In den sozialen Netzwerken beobachtet Mutlu derzeit Hasskommentare gegen Muslime deutschlandweit.

Angesichts der Aufrufe zur Solidarität mit Palästina, mahnt der Verein seine Mitglieder zu Besonnenheit. "Wir achten darauf, dass Menschen die Mitglieder in unseren Gemeinden nicht mobilisieren", sagt Mutlu. In Zukunft will er sich für einen engeren Austausch zwischen den Gläubigen einsetzen. Derzeit gebe es Gespräche mit beiden Landesverbänden der Jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein.

