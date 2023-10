Stand: 12.10.2023 08:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nach Wildunfall bei Hartenholm: Fahrer verschwunden

Nach einem Wildunfall bei Hartenholm (Kreis Segeberg) am Mittwochabend haben Polizei und Feuerwehr bis in die Nacht hinein erfolglos ein angrenzendes Waldstück nach dem betroffenen Autofahrer abgesucht. Die Notärzte vermuteten, dass die Person schwere Verletzungen haben muss. Möglicherweise habe sich der Autofahrer von Bekannten abholen lassen, so die Polizei. Die L79 war für die Zeit der Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 07:00 Uhr

Großenaspe: Unfall auf A7 nach Platzregen

Auf der A7 bei Großenaspe (Kreis Segeberg) hat eine Autofahrerin am Mittwochabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Grund dafür war nach Angaben der Polizei der Starkregen. Fahrerin und Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die A7 war während der Aufräumarbeiten kurzzeitig voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 06:30 Uhr

Thema Migration: Günther sieht Bund in der Pflicht

Die Regierungschefs der Länder beschäftigen sich heute und morgen bei ihrer Jahreskonferenz in Frankfurt am Main mit der aktuellen Flüchtlingssituation. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte im Vorfeld, dass eine Begrenzung des Zuzugs von Geflüchteten notwendig sei. Die Länder wollen eine gemeinsame Linie abstimmen und den Bund in die finanzielle Verantwortung nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 06:00 Uhr

Zugreisende mit Messer bedroht? Haftbefehl erlassen

Nachdem die Bundespolizei am Dienstagnachmittag einen EuroCity im Bahnhof Neumünster gestoppt und einen Mann festgenommen hatte, hat nun ein Richter Haftbefehl gegen den 28-jährigen Mann erlassen. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft dem Mann vor, am Dienstag mehrere Passagiere in dem Zug von Kopenhagen nach Hamburg mit einem Messer bedroht zu haben. Der konkrete Tatvorwurf ist Waffengewalt und Bedrohung. Verletzt wurde dabei niemand. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 06:00 Uhr

Abgas-Skandal: Niederlage für Mercedes Benz vor Verwaltungsgericht

Mercedes Benz hat am Mittwoch eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) kassiert. Der Autohersteller wollte verhindern, dass das Kraftfahrtbundesamt (KBA) wichtige Unterlagen zum Abgas-Skandal herausgeben darf. Nun darf das KBA sogenannte Rückrufbescheide an vier Autobesitzer herausgeben, die vom Abgas-Skandal betroffen sind. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel siegen

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga zu Hause eine Macht. Am Mittwochabend gewannen die Schleswig-Holsteiner mit 34:24 (16:14) gegen den SC DHfK Leipzig und feierten im vierten Heimspiel der Saison den vierten Sieg. Und auch der THW Kiel siegte mit 35:31 (15:16) gegen Kielce in der Champions League. Damit bleiben die Kieler das einzige ungeschlagene Team der Vorrunden-Gruppe A. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 06:00 Uhr

Finanzministerin Heinold erwartet schwierige Tarifverhandlungen

Kurz vor den Verhandlungen für die Einkommen der Tarifbeschäftigten der Länder hat Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) die Beteiligten auf schwierige Verhandlungen eingestimmt. "Der Spagat ist sehr breit. Weil wir sehen natürlich auf der einen Seite die Notwendigkeit von Lohnerhöhungen, auf der anderen Seite sehen wir, dass alle Länder eine sehr angespannte Haushaltslage haben", sagte die Ministerin. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 1,1 Millionen Beschäftigten, wie ver.di und der Beamtenbund mitteilten. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 20:00 Uhr

Wetter in SH: Kaltfront bringt teilweise Gewitter mit

Heute bleibt es im Tagesverlauf meist trocken mit Höchstwerten um die 16 Grad. An den Küsten weht frischer bis starker West- bis Nordwestwind, ansonsten mäßig. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 06:00 Uhr

