Stand: 15.05.2024 09:19 Uhr

Urteil im Brokstedt-Prozess erwartet

Im Prozess vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) um die Messerattacke von Brokstedt soll am Mittwoch das Urteil gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Januar vergangenen Jahres mit einem Messer Reisende in einem Regionalzug angegriffen zu haben. Zwei Menschen wurden dabei getötet, vier weitere schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Der Verteidiger hält den 34-jährigen Angeklagten aufgrund einer psychotischen Störung für nicht schuldfähig und verlangt die Einweisung in eine Psychiatrie. Das Urteil soll um 11 Uhr verkündet werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

St. Peter-Ording: Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl

Großes Interesse bei Kandidatenvorstellung in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland): 350 Bürgerinnen und Bürger haben am Abend die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Utholmhalle besucht. Dazu kommen noch gut 300 weitere, die den Live-Stream im Internet verfolgt haben. Damit habe man rund 20 Prozent der Wahlberechtigten erreicht, sagte Bürgervorsteher Boy Jöns. Die Bürgermeisterwahl in St. Peter-Ording findet zusammen mit der Europawahl am 9. Juni statt. Die CDU hat Eckard Rave nominiert, die SPD hat Peter Arndt vorgeschlagen. Außerdem treten als unabhängige Bewerberinnen und Bewerber Meike Munz, Doreen Lützen und Boris Pfau an. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Hohe Preise für Nordseekrabben

Geringere Fangmengen sorgen derzeit für hohe Krabbenpreise: Verbraucher müssen für ein Krabbenbrötchen aktuell zwischen 9 und 12 Euro bezahlen. Laut einem Sprecher der Krabbenfischer in Schleswig-Holstein haben die Fischer in diesem Jahr bislang nicht viel fangen können. Das treibe den Preis nach oben. 2023 hatten Gastronomen für das Kilogramm gepulte Krabben noch 49 Euro bezahlt, jetzt zahlen sie laut Gaststättenverband 64 Euro. Der Dithmarscher Dehoga-Kreisvorsitzende Bernd Gadermann sagte, viele Restaurantbetreiber hätten Krabben deshalb ganz von der Karte genommen oder verlangten höhere Preise. Die Krabbenfischer rechnen im Juni und Juli wieder mit höheren Fangmengen. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

