Lübeck: Frau schießt auf Personengruppe Stand: 12.10.2023 15:43 Uhr Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lübeck hat eine Frau gestern aus ihrem Auto heraus mit einem Luftgewehr auf eine Personengruppe geschossen. Ein Mann wurde angefahren und verletzt.

Zum ersten Mal war die 35-Jährige laut Staatsanwaltschaft am späten Mittwochabend auffällig geworden, als sie auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der in der Lübecker Ziegelstraße mit ihrem Auto den Weg versperrte. Ein Lkw konnte nicht passieren - erst nach einiger Zeit machte die Frau Platz, berichtete eine Gruppe von Männern, die sich auf dem Parkplatz aufhielt. Anschließend sei die Frau, so die Staatsanwaltschaft, an diese Personengruppe heran gefahren. Demnach soll sie aus dem Beifahrerfenster heraus einen Schuss mit einem Luftgewehr auf die Männer abgegeben haben - getroffen oder verletzt wurde dadurch niemand.

Anschließend flüchtete die Frau, kehrte jedoch wenig später zurück, um die Gruppe erneut anzugreifen - diesmal mit ihrem Auto. Demnach sei sie stark beschleunigend auf die Personengruppe zugefahren, die Männer konnten sich jedoch in den Markteingang retten. Als Zeugen versuchten, die Frau zu beschwichtigen, trat die Schützin laut Staatsanwaltschaft erneut aufs Gas und erfasste dabei einen 31-jährigen Lübecker. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Waffen und Drogenbesteck im Auto

Als die Frau Richtung Fackenburger Allee flüchtete, konnte die Polizei sie schließlich an der Bahnhofsbrücke festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Beamten neben dem Luftgewehr auch zwei Messer sowie eine Machete. Laut Staatsanwaltschaft führte die Frau außerdem Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln mit sich. Das Fahrzeug und die Gegenstände wurden sichergestellt.

Die 35-Jährige befindet sich nun in Gewahrsam und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

