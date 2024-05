Stand: 15.05.2024 09:10 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Barmstedt: Bombenentschärfung am Freitag

Die Fliegerbombe von Barmstedt (Kreis Pinneberg) soll am Freitag entschärft werden. Das gibt die Verwaltungsgemeinschaft Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen auf der Internetseite bekannt. Ab 8 Uhr soll eine Evakuierung in einem Radius von 500 Metern rund um die Fundstelle im östlichen Wohngebiet starten. Ab 10 Uhr will der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung beginnen. Die Räume des Kreisjugendrings Pinneberg e.V. werden als Unterkunftsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Mitarbeitende der Stadt verteilen Handzettel an die betroffenen Haushalte. Die Stadt will am Vormittag auch die Servicenummer 04123 681 350 für weitere Fragen freischalten. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Norderstedt: Regenbogenflagge vor dem Rathaus

In Norderstedt (Kreis Segeberg) wird am Vormittag vor dem Rathaus die Regenbogenflagge gehisst. Zusammen mit Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder (Grüne) will der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Schleswig-Holstein auch in diesem Jahr ein Zeichen gegen Homophobie und Queerfeindlichkeit setzen. Es sei wichtiger denn je, sagt Vorstandsmitglied Jonas Listing. Ab 11 Uhr soll die Flagge in Norderstedt hängen und auf die Nord-Pride in einem Monat hinweisen. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Schöpfwerk in Raa-Besenbek weiter in Notbetrieb

Seit Mitte Dezember läuft das Schöpfwerk in Raa-Besenbek (Kreis Pinneberg) sozusagen auf Notbetrieb. Denn nach starken Regenfällen waren die Original-Pumpen ausgefallen. Damit das Hinterland nicht überflutet, laufen seither Ersatzpumpen aus den Niederlanden. Eine Dauerlösung könne das nicht sein, hat der zuständige THW-Dienststellenleiter am Abend im Umweltausschuss des Kreises noch einmal deutlich gemacht. Ein Ersatz könnte laut Siel-Verband bis zu einer Millionen Euro kosten. Kreis, THW und Feuerwehr wollen nun das Hochwasser-Schutzkonzept überarbeiten und auch die Finanzierung der neuen Pumpen klären. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

