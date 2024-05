Stand: 15.05.2024 09:12 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Einbahnstraßen teils für Radverkehr freigegeben

Zur Förderung des Radverkehrs hat die Stadt Lübeck geprüft, ob in einigen Einbahnstraßen die Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben werden kann. Von nun an dürfen Radfahrende beispielsweise aus beiden Richtungen durch die Blücherstraße zwischen Wakenitz- und Zietenstraße fahren oder auch durch die Seydlitzstraße und Teile der Yorckstraße. Für die Zeit nach Pfingsten ist geplant, die entsprechenden Bereiche zu beschildern, dann tritt die Regelung in Kraft. Etwas später soll auch die Freigabe für den beidseitigen Radverkehr in der Friedrich- und der Billrothstraße erfolgen. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Neue Hybridfähre für Travemünde

Die neue Hybridfähre für Travemünde ist fertig und soll in den nächsten Tagen in den Regelbetrieb gehen. Das Schiff mit dem Namen "Welt Ahoi" hat einen diesel-elektrischen Antrieb und fährt die Hälfte der Zeit rein elektrisch zwischen dem Priwall und Travemünde. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" startet in Lübeck

Nachwuchs-Musiker und Musikerinnen aus ganz Deutschland kommen von Mittwoch an nach Lübeck. Der 61. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" wird zum dritten Mal in der Hansestadt ausgetragen. Am Mittwoch ist die Eröffnung. Über das Pfingstwochenende werden insgesamt 2.300 junge Musikerinnen und Musiker erwartet, die bis zum 22. Mai ihr Können vor einer Jury unter Beweis stellen. Dabei treten sie in verschiedenen Kategorien an, darunter Blas- und Zupfinstrumente, Orgel und Schlagzeug - solo oder im Ensemble und auch in verschiedenen Altersgruppen. Die Wertungsspiele finden unter anderem in der Musikhochschule statt. Publikum ist willkommen. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Ralf Stamer als Präsident der Handwerkskammer wiedergewählt

Der Präsident der Handswerkskammer Lübeck, Ralf Stamer, ist für fünf weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Am Dienstag hat ihn die Vollversammlung der Kammer wiedergewählt. Auch für die nächste Amtszeit bleibe das Engagement für mehr Wertschätzung für die berufliche Bildung sein Kernanliegen, so Stamer. Die Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung sei alternativlos, erklärte der Präsident weiter. Die Vollversammlung hat zudem eine Resolution für mehr Toleranz und Weltoffenheit verabschiedet. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2024 | 08:30 Uhr