Stand: 05.10.2023 07:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schienenersatzverkehr zu Randzeiten zwischen Elmshorn und Kiel/Flensburg

Ab heute Abend und bis zum 2. November fallen auf der Bahnstrecke Elmshorn (Kreis Pinneberg) - Kiel und Elmshorn - Flensburg vor allem an den Randzeiten zahlreiche Züge aus und werden durch Busse ersetzt. Grund sind laut Deutscher Bahn Bauarbeiten zwischen Elmshorn und Dauenhof. Probleme beim Schienenersatzverkehr erwartet die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben nicht. Die hatte es zuletzt wegen Personalmangels auf der Strecke zwischen Lübeck und Hamburg gegeben. Ein grundsätzliches Problem in der Branche sagt Pro Bahn Sprecher Karl-Peter Naumann. Er geht davon aus, dass allein in Schleswig-Holstein mehr als 100 Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 07:00 Uhr

SH bestellt neue E-Triebzüge

Schleswig-Holstein will 42 neue elektrische Triebzüge bestellen. Sie sollen laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) ab Ende 2027 auf den Strecken Hamburg - Kiel/Flensburg und Hamburg - Elmshorn/Wrist fahren. Heute soll ein entsprechender Liefervertrag mit dem Zughersteller Alstom unterzeichnet werden. Das Unternehmen soll auch die Wartung der Züge übernehmen. Das Auftragsvolumen beträgt 900 Millionen Euro. Unklar ist noch, welcher Bahnanbieter die Züge nutzen wird. Die Verträge mit DB Regio und Nordbahn laufen genau dann aus, wenn die neuen Elektrozüge ausgeliefert werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 06:30 Uhr

CDU Landesparteitag in Neumünster

Die CDU Schleswig-Holstein trifft sich heute in Neumünster zum Landesparteitag und will unter anderem einen neuen Landesvorstand wählen. Daniel Günther möchte Landesvorsitzender bleiben - Lukas Kilian soll Generalsekretär werden. Günther, der seit 2016 an der Spitze der schleswig-holsteinischen CDU steht, sagte, es gehe ihm darum, die Partei weiter modern auszurichten und allen gesellschaftlichen Schichten ein Angebot zu machen. Vor dem Landesparteitag kommt die Partei zu einer Landesvertreterversammlung zusammen. Dabei soll die Landesliste der Kandidaten für die Europawahl gewählt werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 06:00 Uhr

Land Schleswig-Holstein stellt Digitalisierungsstrategie vor

Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) hat am Mittwoch die ressortübergreifende Digitalisierungsstrategie des Landes vorgestellt, die das Kabinett zuvor beschlossen hatte. Demnach soll Schleswig-Holstein zu einer digitalen Vorreiterregion in Europa werden. In einigen Bereichen brauche es im Vergleich zu anderen Ländern einen Aufholprozess, räumte der zuständige Minister ein. Digitalisierung sei aber notwendig: Allein in der Verwaltung gehe die Zahl der Mitarbeitenden in den nächsten zehn Jahren um bis zu 40 Prozent zurück. Zudem gehe es auch um Sicherheit, denn viele Anwendungen laufen aktuell über ausländische Softwareanbieter und Clouds. Die Opposition nannte das Strategiepapier unzureichend und nicht neu. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 06:00 Uhr

A7: Fahrbahn auf der Rader Hochbrücke muss kurzfristig saniert werden

Autofahrer müssen sich seit heute Morgen auf Einschränkungen auf der A7 in Richtung Norden einstellen. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes wurden bei einer regelhaften Streckenkontrollfahrt mehrere Asphaltschäden auf der Rader Hochbrücke festgestellt. Aus Sicherheitsgründen müssen diese kurzfristig repariert werden. Daher wird der Verkehr bis 17 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg bis nördlich der Anschlussstelle Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) einspurig an der Arbeitsstätte vorbeigeführt. Die Ausfahrt Büdelsdorf ist Richtung Norden währenddessen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 06:00 Uhr

Vermisste Kitesurferin wieder aufgetaucht

Helfer haben in der Nacht zum Donnerstag auf der Kieler Förde nach einer vermissten Kitesurferin gesucht. Polizei, Feuerwehr und Helfer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger waren nach eigenen Angaben bei Grönwohld nahe Schwedeneck im Einsatz, nachdem das Fahrrad der Frau am Strand von Zeugen entdeckt worden war. Auch die Gorch Fock beteiligte sich zwischenzeitlich an der Suche. Nach etwa zweieinhalb Stunden meldete sich die Kitesurferin bei den Einsatzkräften - sie war bereits gesund zu Hause angekommen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 05:30 Uhr

Wetter: erst regnerisch, dann verbreitet heiter

Am Donnerstagmorgen zeigt sich das Wetter im Land regnerisch. Im Verlauf des Vormittags wird es von Norden her zunehmend trocken mit auflockernder Bewölkung. Nachmittags ist es dann verbreitet heiter bis wolkig. Die Höchstwerte liegen bei etwa 18 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.10.2023 | 07:00 Uhr