Leiche im Nord-Ostsee-Kanal entdeckt

Eine männliche Leiche ist am Montagmorgen aus dem NOK in Höhe Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geborgen worden. Fußgänger sahen die leblose Person im Wasser treiben und alarmierten die Beamten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ob es sich bei der Leiche um den vermissten Seemann von einem niederländischen Schiff handelt, der vor einer Woche verschwunden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Aufgrund der Beschreibung sei es gut möglich, so eine Sprecherin. Es würden nun Untersuchungen gemacht, die Aufschluss über die Identität der Leiche bringen sollen. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 13:00 Uhr

Von der Decken empfiehlt Grippe- und Corona-Impfung

Risikogruppen sollten sich gegen Grippe und Corona impfen lassen. Das geht aus einer Empfehlung des Gesundheitsministeriums, der Ärztevertreter und der Krankenhausgesellschaft an die schleswig-holsteinische Bevölkerung hervor. Beide Impfungen können demnach am selben Termin verabreicht werden. Dafür sei jetzt ein guter Zeitpunkt, bekräftigte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU), denn Viren hätten es derzeit leichter, sich zu verbreiten. Empfohlen wird die Grippe-Impfung von der Ständigen Impfkommission jährlich für Menschen über 60 Jahre, mit Grunderkrankungen, medizinisches Personal oder Schwangere. Die Empfehlung für die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus richtet sich mit Ausnahme von Schwangeren an denselben Personenkreis. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 13:00 Uhr

Balkonkraftwerke werden immer beliebter

Laut der Bundesnetzagentur sind bundesweit inzwischen gut 300.000 Solar-Balkonanlagen registriert. In den vergangenen drei Monaten seien mindestens 80.000 neue Stecker-Solargeräte in Betrieb gegangen. Der Boom zeigt sich auch in Schleswig-Holstein: Sobald Förderanträge für die kleinen Balkonkraftwerke gestellt werden können, ist die Nachfrage laut Energieministerium jedes Mal extrem hoch. Die Anlagen wandeln Solarenergie in Haushaltsstrom um, der direkt genutzt werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 12:00 Uhr

Ministerpräsident Günther beim Tag der deutschen Einheit in Hamburg

In Hamburg wird heute der Tag der deutschen Einheit gefeiert. Am Vormittag begannen die offiziellen Feierlichkeiten mit einem ökumenischen Gottesdienst im Hamburger Michel. Auch Schleswig-Holstein präsentiert sich beim Bürgerfest unter dem Motto "Das Meer beginnt hier - im echten Norden". Zu den offiziellen Feierlichkeiten reiste Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit zehn Ehrenamtlichen nach Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 12:00 Uhr

Arbeiten zur Sanierung der Altlast Wikingeck starten Mittwoch

Ab Mittwoch wird eine der größten Umweltsünden Schleswig-Holsteins beseitigt: Die kontaminierte Erde unterhalb des Wikingturms in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) soll abgetragen werden. Die Arbeiten kosten nach Angaben des Kreises rund 18 Millionen Euro. Landrat Wolfgang Buschmann bezeichnete den 4. Oktober als besonderen Tag für Mensch und Natur in der Region. Eine alte Teerpappenfabrik am Schleiufer, die mittlerweile abgerissen wurde, hatte mit polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffen über mehrere Jahre das Erdreich und die Schlei vergiftet. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 12:00 Uhr

Neue Stiftung will Lübecker Kirchen retten

Die sieben Türme der Altstadt-Kirchen gehören zu den Wahrzeichen Lübecks. Doch sie müssen dringend saniert werden - und das kostet viele Millionen Euro. Laut dem Kirchenkreis Lübeck Lauenburg soll deshalb eine neue Stiftung, die "7Türme+"-Stiftung, gegründet werden, denn die bisherigen Zuschüsse reichten nicht aus. Stifter sind die Nordkirche, der Kirchenkreis und die Kirchengemeinden der Altstadt. Auch die Lübecker Possehl-Stiftung hat bereits sieben Millionen Euro für die nächsten sieben Jahre zugesagt. Die Kirchen hoffen auf Unterstützung vom Land und der Hansestadt selbst, um die Lübecker Altstadtsilhouette zu erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 11:00 Uhr

Sylt-Shuttle heute bereits teilweise ausgebucht

Das verlängerte Wochenende und der damit verbundene Reiseverkehr sorgen unter anderem für Wartezeiten beim Sylt-Shuttle. Laut einer Bahnsprecherin sind einige Verbindungen von Westerland nach Niebüll (Kreis Nordfriesland) bereits ausgebucht. Zu Randzeiten gebe es aber noch freie Kontingente. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 10:00 Uhr

Schwerverletzter bei Unfall in Friedrichsgabekoog

Bei einem Verkehrsunfall auf der B203 bei Friedrichsgabekoog im Kreis Dithmarschen ist in der Nacht zu Dienstag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überschlug sich der Wagen des 29-Jährigen mehrfach - warum, ist noch nicht klar. An der Unfallstelle konnten die Beamten Alkohol im Atem des Fahrers riechen. Sie ordneten einen Alkoholtest an. Der Mann steht laut Polizei außerdem im Verdacht, ohne eine gültigen Führerschein unterwegs gewesen zu sein. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 09:00 Uhr

Tag der offenen Moscheen in Schleswig-Holstein

Der 3. Oktober ist seit 1997 neben dem Tag der deutschen Einheit jährlich auch der Tag der offenen Moscheen. Auch in Schleswig-Holstein beteiligen sich islamische Gebetshäuser an der Aktion. Ziel ist es nach Angaben der Veranstalter, Menschen zueinander zu bringen, um auch Vorurteile und Berührungsängste abzubauen. In ganz Deutschland gibt es schätzungsweise 2.800 Moscheen. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 08:00 Uhr

Deutsche Bahn: Fahrplanänderungen für Schleswig-Holstein

Die Deutsche Bahn schafft mit dem Fahrplan 2024 nach eigenen Angaben bundesweit so viele neue Verbindungen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Bahnreisende müssen sich also auf einige Fahrplanänderungen einstellen. Laut der Bahn fahren ab dem 10. Dezember zwei weitere Intercity-Zugpaare ab Hamburg mit Halt in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) auf der stark nachgefragten Linie nach Kopenhagen. Außerdem wird laut NAH.SH ab Dezember die Nordbahn fünf Verbindungen von der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein übernehmen. Bis Spätsommer 2024 sollen dann auf diesen Strecken akkubetriebene Züge fahren. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 08:00 Uhr

Plön: Straußenfarm ruft Salami zurück

Die Straußenfarm Ostseeblick in Hohenfelde (Kreis Plön) hat eine Straußensalami mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.12.2023 zurückgerufen. Das teilte das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Der Rückruf betrifft die Sorten Neutral sowie Knoblauch und Pfeffer. Dem Hersteller zufolge wurden in der Salami Listerien nachgewiesen. Diese Bakterien können schwere Magen- und Darmerkrankungen sowie grippeartige Symptome auslösen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 20:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und stürmisch durch den Tag

Am Nachmittag wird es wechselnd bis stark bewölkt. Es gibt schauerartigen, mitunter gewittrigen Regen, zum Abend hin sind von der Nordsee her auch einige Auflockerungen möglich. Höchstwerte 18 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 22 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Oft weht ein mäßiger, an Nord- und Ostsee frischer bis starker Wind aus westlichen Richtungen. Starke bis stürmische Böen sind zu erwarten, bei Schauern und Gewittern gibt es vereinzelt Sturmböen, in exponierten Lagen sind einzelne schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2023 10:00 Uhr

