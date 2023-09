Stand: 28.09.2023 06:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kontrollaktion des HVV auch in Südholstein

Beim Hamburger Verkehrsbund (HVV) finden heute im Rahmen eines sogenannten Prüfmarathons verstärkte Fahrkartenkontrollen statt. Die Kontrolleure sind in U- und S-Bahnen, sowie in der AKN und einigen Buslinien in Pinneberg (Kreis Pinneberg) oder Stormarn unterwegs. Durch Schwarzfahrer entgehen dem HVV eigenen Angaben zufolge jährlich rund 30 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 07:00 Uhr

Digitalisierungspreis in Flensburg verliehen

In Flensburg sind am Mittwochabend sieben Unternehmen und Initiativen aus Schleswig-Holstein mit dem Digitalisierungspreis "Best of Digitales.SH" ausgezeichnet worden. Der erste Platz geht an die Univelop GmbH in Flensburg. Sie hat eine Plattform entwickelt, die es jedem Unternehmen ermöglicht, sich zu digitalisieren. Auf dem zweiten Platz landet das Kieler Unternehmen Holonative, das mit einer virtuellen Brille manipuliertes Bildmaterial erkennt. Der Preis wurde zum sechsten Mal vergeben und ist mit insgesamt 70.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 07:00 Uhr

Verbot von "Artgemeinschaft": Einsätze in Lübeck und Stormarn

Eine weitere rechtsextremistische Gruppe in Deutschland ist verboten: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat gestern die sogenannte „Artgemeinschaft“ aufgelöst. In dem Zusammenhang gab es bundesweit zahlreiche Einsätze der Polizei, unter anderem auch in Lübeck und im Kreis Stormarn. In Lübeck ist ein Verbot ausgesprochen worden. Im Kreis Stormarn wurde zusätzlich ein Haus durchsucht. Laut Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) wurden zahlreiche Beweismittel mit nationalsozialistischem Hintergrund sichergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 06:00 Uhr

Feuer in Wilster

In Wilster (Kreis Steinburg) hat heute früh ein Zimmer im Dachgeschoss eines Hauses gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Etwa 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 06:00 Uhr

Feuer in Bönningstedt

In Bönningstedt (Kreis Pinneberg) ist am Mittwochabend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Helfer brachten fünf Bewohner in Sicherheit. Zwei von ihnen mussten leicht verletzt ins Krankenhaus. Mehr als 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe sind nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 06:00 Uhr

CCS: Risikoabwägung im schleswig-holsteinischen Landtag

Am Mittwoch hat es eine Expertenanhörung im Landesparlament gegeben. Dabei ging es um die Nutzung der umstrittenen CCS-Technik (Carbon Capture and Storage) zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid in der Nordsee. Meeresforscher und Ökonomen waren sich einig, dass die Einführung von CCS noch dauern dürfte: Es fehlten rechtliche Grundlagen und bedürfe mehr Forschung. Die Meeresschutzreferentin des BUND Landesverbandes, Stefanie Sudhaus, sagte, anstatt CCS voran zu treiben, sollte lieber konsequent CO2 eingespart werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 06:00 Uhr

Champions League: THW Kiel feiert dritten Sieg im dritten Gruppenspiel

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat in der Champions League den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel gefeiert. Die Partie endete 23:20. Beim nordmazedonischen Club HC Pelister taten sich die Schleswig-Holsteiner drei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel beim SC Magdeburg allerdings äußerst schwer. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Wechsel aus Sonne und Wolken

Am Morgen sind zunächst Nebel möglich. Im Verlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bis zum Abend hin sind von der Nordsee her einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in List (Sylt) und 24 Grad am Schaalsee (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 06:00 Uhr

