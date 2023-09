Stand: 23.09.2023 11:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bundesweiter Bildungsprotest auch in Kiel

Das Bündnis "Bildungswende jetzt!" hat zu Protesten in ganz Deutschland aufgerufen. Die Teilnehmenden wollen für inklusive und zukunftsfähige Schulen und Kitas demonstrieren. Gefordert wird unter anderem ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Bildung und Forschung. Auch in Kiel ist am Mittag eine Demo geplant. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2023 11:00 Uhr

Erstaufnahmeeinrichtung in Glückstadt: Touré beantwortet Fragen

In Glückstadt (Kreis Steinburg) soll eine Erstaufnahme-Einrichtung für Geflüchtete entstehen. Dazu hat sich Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) am Freitag den Fragen von rund 350 Bürgerinnen und Bürger gestellt. Dabei ging es auch um das Thema Kriminalität und den Wunsch nach mehr Polizeipräsenz. Touré versprach, sich dazu mit dem Innenministerium auszutauschen. Außerdem sagte sie zu, dass das Land bei der Zuteilung der Geflüchteten berücksichtigt, dass sich in Glückstadt bereits die Abschiebehaftanstalt befindet. Schon in den kommenden beiden Wochen soll ein Notbetrieb für bis zu 120 Geflüchtete starten. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2023 11:00 Uhr

Arche Warder wird 20 Jahre alt

Der Tierpark Arche Warder im Kreis Rendsburg-Eckernförde feiert an diesem Wochenende Geburtstag. Seit 20 Jahren setzt sich die Arche nach eigenen Angaben dafür ein, dass alte Haus- und Nutztierrassen wie das Schleswiger Kaltblut erhalten bleiben. Heute und am Sonntag sind Führungen und Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene geplant. Für Einwohner aus den Dörfern rund um Warder ist der Eintritt frei. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2023 11:00 Uhr

Bahn-Einschränkungen in SH am Wochenende

Wer am Wochenende mit der Bahn fahren will, braucht Geduld. Einschränkungen gibt es etwa bei den Verbindungen von Hamburg nach Lübeck sowie auf den Strecken von Lübeck nach Travemünde und Neustadt. Wegen Bauarbeiten gibt es dort eigentlich einen Schienenersatzverkehr. Aber wegen Personalmangel fallen viele Ersatzbusse aus. Die Bahn rät, den ÖPNV nur zu nutzen, wenn es unbedingt nötig ist. Personalprobleme gibt es auch bei der AKN. Auf der Linie A1 zwischen Ulzburg-Süd und Burgwedel fährt bis einschließlich Sonntag kein Zug. Auch auf der Linie A3 zwischen Ulzburg-Süd und Elmshorn fallen einzelne Züge aus. Auf der Strecke Kiel - Flensburg gilt noch bis Mitte Oktober ein ausgedünnter Fahrplan. Auf der Strecke Kiel - Lübeck fahren ab dem Abend zum Teil Busse statt Züge. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2023 09:00 Uhr

Grünen-Parteitag in Neumünster

Die Grünen treffen sich heute in Neumünster zu einem Landesparteitag. Erwartet wird auch eine Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Außerdem stellt die Partei personelle Weichen für die Europawahl, die im kommenden Jahr stattfindet. Bei Europawahl 2019 waren die Grünen in Schleswig-Holstein mit über 29 Prozent stärkste Kraft. Die Delegierten wollen außerdem über den Nationalpark Ostsee diskutieren. Auch der Landesparteirat der SPD tagt heute in Neumünster. Auf dem kleinen Parteitag soll es unter anderem um die Forderung gehen, den Mindestlohn auf 15 Euro anzuheben. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2023 08:00 Uhr

Agrarministerkonferenz in Kiel: Länder gegen Mittelkürzungen

Die Agrarministerinnen und -minister der Länder ihr Herbst-Treffen in Kiel am Freitag mit einem Appell an die Bundespolitik beendet: Die geplanten Kürzungen bei Fördermitteln müssen zurückgenommen werden. Laut Schleswig-Holstein Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) sind die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschützes (GAK) das wichtigste Instrument zur Förderung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums. Die Ministerinnen und Minister forderten außerdem eine langfristige finanzielle Lösung beim Umbau der Tierhaltung. Fischer sollen von den Mitteln aus der Versteigerung von Offshore-Windkraft-Flächen profitieren. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2023 08:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt verpasst Sieg in Hannover

Die SG Flensburg-Handewitt kam in der Handball-Bundesliga am Freitagabend bei Hannover-Burgdorf nicht über ein Remis hinaus. Die Partie endete 26:26. Flensburg schaffte es in der Schlussminute nicht, den Vorsprung von einem Tor über die Zeit zu bringen. Mit dem letzten Wurf sicherte der Ex-Flensburger Marius Steinhauser das Remis für die Gastgeber. Die SG lag zur Halbzeit noch mit 14:11 in Führung. Bester Werfer der Flensburger vor 7.521 Zuschauern war Emil Jakobsen mit neun Toren. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2023 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei 17 bis 19 Grad

Heute bleibt es überwiegend bewölkt, gebietsweise sind Schauer und Gewitter möglich. Am Nachmittag gibt es im Südosten auch längere trockene Abschnitte. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad bis 19 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2023 08:00 Uhr

