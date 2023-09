1:1 im Aufsteigerduell - Lübeck holt Punkt in Münster Stand: 23.09.2023 15:59 Uhr Kein Sieger im Aufsteiger-Duell: Der SC Preußen Münster und der VfB Lübeck haben sich am siebten Spieltag in der 3. Liga mit 1:1 (0:0) getrennt. Der VfB verpasste den Sprung aus dem Tabellenkeller.

Dabei hatte Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer vor dem Spiel angekündigt, man wolle der "Partycrasher" im stimmungsvollen Preußenstadion sein. Auf die Party mussten die 9.675 Fans (darunter rund 600 mitgereiste VfB-Anhänger) lange warten: Die Tore fielen erst in der Schlussphase durch Münsters Gerrit Wegkamp (79.) und VfB-Stürmer Cyrill Akono (84.). Lübeck, das Glück hatte, dass es nicht noch einen Handelfmeter gab (86.), steht mit nun sieben Zählern weiter auf einem Abstiegsplatz (18.).

Nach dem guten Auftritt gegen Tabellenführer Dynamo Dresden (0:1) hatte Pfeiffer seine Startformation auf vier Positionen verändert. Kapitän Tommy Grupe kam nach überstandener Knie-Operation erstmals wieder von Beginn an zum Einsatz. Außerdem rückten Manuel Farrano Pulido, Marius Hauptmann sowie Pascal Breier, der gegen Dresden zu vielen Chancen gekommen war, in die Startelf.

Lübeck startet besser in die Partie

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, das Spielgeschehen fand fast ausschließlich in der Hälfte der Münsteraner statt. Einzig: Torgefahr entwickelte sich aus der spielerischen Dominanz nicht. Der erste Abschluss durch Farrano Pulido ging weit am Tor von Preußens Keeper Maximilian Schulze Niehues vorbei.

Nach einer guten Viertelstunde wurden auch die Hausherren offensiver. VfB-Schlussmann Philipp Klewin musste erstmals bei einem Schuss von Joel Grodowskis eingreifen (14.) - wirklich gefährlich war aber auch dieser Abschluss nicht.

VfB mit mehr Spielanteilen, Chancen bei Münster

Auf die erste gefährliche Chance der Partie mussten die Zuschauer eine halbe Stunde warten - und sie gehörte den Gastgebern: Malik Batmaz nahm auf Höhe des Elfmeterpunkts eine Flanke von Grodowski gut mit und kam am linken Torraum zum Abschluss. Der Ball rutschte ihm allerdings über den Spann - der Ball ging knapp links am Tor vorbei (31.).

Nur drei Minuten später passierte der Ball erneut nur haarscharf den linken VfB-Torpfosten: Dieses Mal nach einem Abschluss von Kankam Kyerewaa. Lübeck hatte weiter mehr Spielanteile, entwickelte daraus aber erst kurz vor der Pause durch Breier (45.) Gefahr. Doch Preußens Schlussmann Schulze Niehues rettete auf der Torlinie und so ging es mit dem Spielstand von 0:0 in die Kabinen - insgesamt leistungsgerecht.

Mehr Chancen nach dem Seitenwechsel

So richtig Partystimmung kam zunächst auch nach dem Seitenwechsel im Preußenstadion nicht auf. Beide Mannschaften ließen es gemächlich angehen - bis zur 55. Spielminute: Lübecks Leon Sommer brachte den Ball von der rechten Torauslinie in den Torraum der Gastgeber, wo es brandgefährlich wurde, weil Schulze Niehues den Ball nach einem Zusammenstoß mit seinem Mitspieler fallen ließ. Preußen-Kapitän Thomas Kok klärte in höchster Not den Nachschuss von Breier auf der Linie.

In der Folge entwickelte sich ein nun munterer Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten: Doch weder der eingewechselte Tarik Gözüsirin (65.) und Ulrich Taffertshofer für Lübeck (72.) noch Andrew Wooten (67.) und Benjamin Böckle (70.) für Münster nutzten ihre Gelegenheiten.

Tore in der Schlussphase, Glück für den VfB

Insgesamt waren die Lübecker dem Treffer in der zweiten Hälfte näher als die Gastgeber, doch etwas überraschend klingelte es im eigenen Tor: Wegkamp traf aus kurzer Diszanz mit dem Kopf zum 1:0 (79.). Die Gäste schüttelten den Schock jedoch schnell ab: Cyrill Akono schoss aus dem Torraum Preußens Keeper an - der Abpraller landete vor seinen Füßen: der zweite Versuch saß (84.).

Der Ausgleich zum 1:1 brachte keine Ruhe: In einer wilden Schlussphase waren die Lübecker mit dem Punktgewinn am Ende gut bedient. Grupe berührte den Ball im eigenen Strafraum mit dem Arm (86.), der Pfiff bliebt aus. Am kommenden Sonnabend empfängt der VfB den Halleschen FC (ab 16.30 Uhr im NDR Livecenter).

7.Spieltag, 23.09.2023 14:00 Uhr Preuß.Münster 1 VfB Lübeck 1 Tore: 1 :0 Wegkamp (79.) 1: 1 Akono (84.)

Preuß.Münster: Schulze Niehues - Koulis, Kok, Hahn - Bazzoli, Kyerewaa, Mrowca, Preißinger (60. Wooten), Böckle (74. M. Lorenz) - Batmaz (60. Bouchama / 90.+1 Deters), Grodowski (74. Wegkamp)

VfB Lübeck: Klewin - Sommer, Grupe, Reddemann, Sternberg - U. Taffertshofer (82. J.-M. Schneider), Boland, M. Hauptmann (60. Velasco), Gözüsirin, Farrona Pulido (71. Drinkuth) - Breier (80. Akono)

Zuschauer: 9675



