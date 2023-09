Stand: 16.09.2023 10:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bis Dezember kein Zug zwischen Husum und St. Peter-Ording

Die Bahnstrecke Husum - St. Peter Ording (beide Kreis Nordfriesland) ist in den kommenden Wochen voll gesperrt. Bis Mitte Dezember fahren ersatzweise Busse auf der Strecke. Grund ist die Modernisierung des Bahnhofes in Tönning sowie der Bau eines neuen elektronischen Stellwerks. Außerdem sollen bis Mitte Dezember zahlreiche Stationen auf der Strecke barrierefrei ausgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2023 10:00 Uhr

Pilotprojekt: SH will Fischernetze aus Ostsee bergen

Schleswig-Holstein startet ein Pilotprojekt für die Bergung von Fischerei-Netzen aus der Ostsee. Laut der Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) sind in der schleswig-holsteinischen Ostsee fast 250 Punkte bekannt, wo verloren gegangenes Fischereigerät am Meeresboden liegen könnte, heißt es aus dem schleswig-holsteinischen Umweltministerium. Um möglichst viele davon zu bergen, wird die Landesregierung zusammen mit dem WWF ein zweijähriges Pilotprojekt starten. Dafür stellt Schleswig-Holstein rund 80.000 Euro aus eigenen Mitteln bereit und nochmal fast 190.000 Euro aus EU-Töpfen. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2023 10:00 Uhr

Mann fährt mit Auto gegen Traktor und wird schwer verletzt

In der Nähe von Wanderup im Kreis Schleswig-Flensburg sind am Freitagabend ein Trecker und ein Auto zusammengestoßen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Wagen auf gerader Strecke auf der B200 in das Heck des Treckers gepralllt. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Auch die Freiwillige Feuerwehr Wanderup war im Einsatz. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, muss noch geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2023 10:00 Uhr

AfD hält Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg ab

Begleitet von Protesten trifft sich heute die AfD zu ihrem Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Die Gemeinde hatte versucht, die Zusammenkunft im Bürgerhaus juristisch zu verhindern, war aber vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Die AfD wird sich auf dem Parteitag unter anderem mit einer Resolution befassen. Darin fordert die Partei besseren Zugang für ihre Abgeordneten zu kommunalpolitischen Ämtern. Dieser werde ihr von den etablierten Parteien verweigert, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2023 09:00 Uhr

Reinbek: Linienbus kracht in Dönerladen

Ein Linienbus ohne Fahrgäste ist am Freitagnachmittag in Reinbek im Kreis Stormarn in einen Dönerladen gekracht. Die beiden Mitarbeiter des Geschäfts konnten sich durch einen Hechtsprung retten. Sie blieben unverletzt. Der Fahrer wurde in dem Bus eingeklemmt und bei dem Unfall schwer verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2023 09:00 Uhr

Lübeck: Häftling tot aufgefunden

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck ist am Freitag ein Untersuchungshäftling tot aufgefunden worden. Der aus Armenien stammende Mann soll sich in seiner Zelle erhängt haben. Das hat das Gefängnis mitgeteilt. Eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben demnach erfolglos. Gegen den Mann wurde unter anderem wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl ermittelt. Die Kriminialpolizei untersucht jetzt die Umstände seines Todes. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 19:30 Uhr

"Fridays for Future": Aktionen zum globalen Klimastreik auch in SH

Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat für Freitag zu Demonstrationen aufgerufen. Auch in Kiel, Lübeck, Flensburg, Pinneberg, Elmshorn, Eutin und Rendsburg kamen mehrere Tausend Menschen auf die Straßen. Die größte Aktion in Schleswig-Holstein fand am Donnerstag in Kiel statt. Um 14 Uhr trafen sich Unterstützerinnen und Unterstützer der Klimabewegung auf dem Exerzierplatz und zogen in einem Protestzug durch die Kieler Innenstadt. Nach Angaben der Polizei belief sich die Teilnehmerzahl auf etwa 1.200 Menschen - ursprünglich waren die Beamten von 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgegangen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 19:00 Uhr

Das Wetter: Etwas bewölkt - aber es bleibt trocken

Heute scheint nach etwas Frühnebel tagsüber zeitweise die Sonne. Gelegentlich schieben sich Wolken davor, fast überall im Land bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in List auf Sylt und bei 25 Grad in Geesthacht. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2023 08:00 Uhr

