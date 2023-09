Wanderup: Auto fährt in Traktor-Heck Stand: 16.09.2023 11:12 Uhr Bei einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto auf der Bundesstraße 200 im Bereich Wanderup ist ein Mann schwer verletzt worden.

In der Nähe von Wanderup im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Freitagabend bei einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto ein Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei prallte ein Fahrer mit seinem Auto auf gerader Strecke auf der B200 in das Heck des Treckers. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Traktorfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Wanderup war im Einsatz. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, muss noch geklärt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2023 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg