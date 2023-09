Pilotprojekt: SH will Fischernetze aus Ostsee bergen Stand: 16.09.2023 11:26 Uhr Alte Fischernetze und Fischereiausrüstungen machen in der Nord- und Ostsee einen Großteil des Meeresabfalls aus. Nun soll viel davon geborgen werden.

Schleswig-Holstein startet ein Pilotprojekt für die Bergung von Fischerei-Netzen aus der Ostsee. Laut der Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) sind in der schleswig-holsteinischen Ostsee fast 250 Punkte bekannt, wo verloren gegangenes Fischereigerät am Meeresboden liegen könnte, heißt es aus dem schleswig-holsteinischen Umweltministerium.

Um möglichst viel davon zu bergen, wird die Landesregierung zusammen mit dem WWF ein zweijähriges Pilotprojekt starten. Dafür stellt Schleswig-Holstein rund 80.000 Euro aus eigenen Mitteln bereit und nochmal fast 190.000 Euro aus EU-Töpfen.

Deutschland will internationaler Initiative beitreten

Außerdem hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) angekündigt, dass Deutschland noch in diesem Jahr der Internationalen Global Ghost Gear-Initiative beitreten wird, um das Problem von altem Fischereigerät in den Meeren zu lösen. Diese Initiative ist ein Zusammenschluss von Privatunternehmen, Umweltorganisationen und Regierungen, die die Bergung finanziell unterstützen.

Alte Fischernetze und Fischereiausrüstungen machen in der Nord- und Ostsee einen Großteil des Meeresabfalls aus und gefährden Fische, Schweinswale und Meeresvögel und auch die Schifffahrt.

