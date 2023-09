Stand: 12.09.2023 07:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SuedLink-Baustart laut Habeck viel zu spät

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Montag in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) beim Baustart des SuedLink-Projekts gewesen. In den kommenden viereinhalb Jahren wird eine Maschine einen Tunnel unter der Elbe bis nach Wischhafen in Niedersachsen bohren. Der Spatenstich, so Habeck, komme fünf Jahre zu spät. Denn eigentlich sollte die Stromleitung bereits seit vergangenem Jahr fertig sein und Windstrom aus Schleswig-Holstein in den Süden Deutschlands transportieren. Laut aktuellem Plan werden die Arbeiten 2028 beendet sein. Das Projekt kostet rund 250 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 07:00 Uhr

Erneut Strohballen-Brände in Schleswig-Holstein

Brennende Strohballen haben in der Nacht zu Dienstag zahlreiche Helfer der Feuerwehr auf Trab gehalten. In Wankendorf im Kreis Plön gingen laut Polizei am Montagabend rund 250 Ballen in Flammen auf. Das Feuer war am Dienstagmorgen unter Kontrolle. Auch in Wohlde im Kreis Schleswig-Felnsburg brannten auf einem Bauernhof etwa 100 Strohballen. Nach Angaben der Feuerwehr sind dort keine größeren Schäden entstanden, auch die Tiere in den Ställen blieben unverletzt. Die Brandursachen sind in beiden Fällen noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 07:00 Uhr

Fahrbahnsanierung und Sperrung auf der A1 in Ostholstein

Auf der A1 zwischen Lensahn und Oldenburg (beide Kreis Ostholstein) wird ab heute die Fahrbahn saniert. In Richtung Norden ist die Autobahn in dem Abschnitt komplett gesperrt. Außerdem sind ab kommenden Montag zwei Anschlussstellen wochenlang dicht: Oldenburg-Süd und Oldenburg-Mitte. Die Anschlussstellen in Richtung Lübeck sind nicht betroffen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 10. November. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 06:00 Uhr

Unentschieden für SG Flensburg-Handewitt in Lemgo

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Montagabend im Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe einen Sieg verpasst - die Partie endete 31:31 (16:14). Damit büßten die Flensburger vier Tage nach dem Erfolg gegen den THW Kiel im Landesderby wieder Punkte im Meisterschaftsrennen ein. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 06:00 Uhr

Sichere Herkunftsländer: Koalitionsstreit beigelegt

CDU und Grüne in Schleswig-Holstein haben ihren Streit über die Ausweisung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer beigelegt. Man habe sich darauf verständigt, im Bundesrat zuzustimmen, teilten die Parteien am Montagabend nach einem Koalitionsausschuss mit. In der vergangenen Woche hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Kabinett seinem grünen Koalitionspartner unmissverständlich deutlich gemacht, dass er es für undenkbar halte, dass Schleswig-Holstein dem Gesetz die Zustimmung im Bundesrat verweigert. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Viele Wolken, teilweise Regen und Gewitter

Heute wird es zeitweise stark bewölkt und es gibt teils schauerartigen sowie gewittrigen Regen, gelegentlich aber auch Sonnenschein mit trockenen Abschnitten. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad in List auf Sylt bis 23 Grad in Lauenburg. In der Nacht wird es besonders von der Elbe bis nach Ostholstein zeitweise stark bewölkt. Es ist mit Regenschauern und teilweise Gewittern zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 06:00 Uhr

