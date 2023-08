Stand: 28.08.2023 06:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schulstart: Lesen soll stärker in Grundschulen gefördert werden

Die Sommerferien sind vorbei: Rund 368.000 Schüler im Land starten heute ins nächste Schuljahr - ein neuer Rekord. Darunter sind auch 20.000 Flüchtlingskinder. Bildungsminsterin Karin Prien (CDU) möchte ab diesem Schuljahr in Grundschulen das Lesen im Unterricht stärker fördern. "In den Grundschulen soll es in Zukunft mehr Lesezeit geben." Außerdem soll durch eine App und mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Lesekompetenz gefördert werden. Die Ministerin sieht auch die Eltern in der Pflicht - sie sollten ihren Kindern am besten schon ab dem Kleinkindalter vorlesen. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 06:00 Uhr

Zum Schulstart: Viele Schulen wurden saniert

In vielen Städten und Gemeinden im Land wurden die sechs Wochen Ferien auch genutzt, um ungestört die Schulgebäude zu sanieren. In Neumünster wurde nach Angaben der Stadt gleich an elf Schulen gebaut. Unter anderem wurde das Dach der Sporthalle an der Gemeinschaftsschule Brachenfeld saniert. An der Rudolf-Tonner-Schule entsteht gleich ein ganzer neuer Trakt für zwölf Klassen. Insgesamt investiert Neumünster 48 Millionen Euro. Am Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg wird das Flachdach erneuert und die Stadt Kiel investiert allein in die Friedrich-Junge-Grundschule zwölf Millionen Euro für eine Sanierung der Bausubstanz. In Geesthacht (Herzogtum Lauenburg) bekommt die Hachede-Schule eine neue Lehrküche für 40.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 06:00 Uhr

THW Kiel startet erfolgreich in neue Saison

Der THW Kiel hat am Sonntag deutlich gegen den Aufsteiger Balingen/Weilstetten gewonnen. Der Handball-Rekordmeister setzte sich am ersten Bundesliga-Spieltag mit 36:25 (18:15) durch. Kiels Eric Johansson und Elias Ellefsen à Skipagøtu überzeugten mit insgesamt 16 Treffern, während Torwart Tomas Mrkva eine durchwachsene Leistung zeigte. Der Däne Magnus Landin sah in der ersten Halbzeit eine rote Karte. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 06:00 Uhr

SHMF Schwerpunkt 2024: Venedig

Das Schleswig Holstein Musik Festival ist zu Ende gegangen. Am Sonntagabend fand das Abschlusskonzert in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck statt. Gespielt wurde Händels "Messiah", mit dabei waren ein Solistenensemble, die NDR Radiophilharmonie und der Schleswig-Holstein Festivalchor. Die Planungen für das nächste Jahr sind bereits in vollem Gange. Nach der Stadt London gibt es einen neuen Städteschwerpunkt: "Wir gehen in die wunderbare Lagunenstadt Venezia", freute sich Intendant Christian Kuhnt: "Eine Stadt, die unfassbar viel zu bieten hat, und wir können es kaum abwarten, bis es dann im Sommer 2024 mit Gondeln durch Schleswig-Holstein geht." | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 06:00 Uhr

Weitere Arbeiten an den Holtenauer Hochbrücken

In Kiel gehen die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 503 bei den Holtenauer Hochbrücken weiter. Von heute an werden die Mittelstreifen auf der Prinz-Heinrich-Brücke erneuert. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr steht in dieser Woche daher in beide Richtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Ab nächster Woche wird dann zwischen der Prinz-Heinrich-Brücke und der Anschlussstelle Kiel-Wik neu asphaltiert. Dann kann in Richtung Norden wieder auf zwei Spuren gefahren werden, in Richtung Süden bleibt es bei einer Spur. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken

Am Vormittag ist es sonnig mit einigen Wolken. Am Nachmittag wechseln sich weiterhin Sonne und Wolken ab. Es bleibt überwiegend trocken. Teilweise weht ein böiger Wind. Die Temperaturen erreichen 19 Grad in Kiel und Heide und 18 Grad in Westerland auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2023 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2023 | 06:00 Uhr