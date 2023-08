Stand: 18.08.2023 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brand auf Fischkutter vor Büsum

Ein 18 Meter langer Fischkutter hat heute Morgen vor Büsum (Kreis Dithmarschen) Feuer gefangen. Das teilte das Havariekommando Cuxhaven mit. Zwei Fischer brachten sich auf einer Rettungsinsel in der Meldorfer Bucht in Sicherheit. Einsatzkräfte versuchen derzeit, den Kutter zu löschen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 08:00 Uhr

Fahrlehrer und Fahrschüler demonstrieren in Lübeck

Fehlendes Personal sorgt weiter für Probleme bei Fahrprüfungen. Nach Angaben des Fahrlehrer-Verbands Schleswig-Holstein bietet der TÜV zu wenige Termine an - offenbar weil Personal fehlt. Etwa 150 Fahrlehrer und -schüler wollen deshalb heute vor einer Lübecker TÜV-Zentrale demonstrieren. Sie wollen mit der Aktion auch öffentlich zeigen, dass die Probleme nicht bei den Fahrschulen liegen, sondern - so ein Fahrlehrer - beim TÜV. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 06:00 Uhr

Minister Madsen: Bund soll heimische Werften unterstützen

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) fordert mehr Unterstützung des Bundes für heimische Werften. Die Bundesregierung müsse es Schleswig-Holsteins Werften ermöglichen, sich an Projekten zum Ausbau der Windenergie auf dem Meer beteiligen zu können. Bisher sei vor allem der Preis ausschlaggebend. Da könnten die deutschen Werften gegen ausländische Anbieter nicht mithalten. Madsen erläuterte seine Forderungen auch in einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Darin bittet er darum, bei Vorhaben wie dem Bau von Konverter-Plattformen oder Spezialschiffen auch die heimischen Werften zu berücksichtigen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 06:00 Uhr

Verband fordert Kompetenzzentrum für kommunale Wärmeplanung

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen fordert ein Kompetenzzentrum für die kommunale Wärmeplanung. Damit unterstützt der Verband den Vorschlag des schleswig-holsteinischen Gemeindetages. Bis Ende nächsten Jahres müssen die 35 großen Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein ihre Wärmeplanung erstellen. Dafür brauche es Fachpersonal, sagte der Chef des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 06:00 Uhr

Verdacht auf Flusssäure sorgt für Feuerwehreinsatz in Wedel

In der S-Bahn von Hamburg nach Wedel (Kreis Pinneberg) hat ein möglicher Austritt von Flusssäure am Donnerstagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Deutscher Bahn hatten mehrere Fahrgäste über Hustenreiz geklagt. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten laut Leitstelle mit etwa 60 Einsatzkräften an, darunter auch der Gefahrgut-Löschzug. Nach kurzer Überprüfung sei klar gewesen, dass es sich nicht um Flusssäure, sondern vermutlich um Reizgas handelte, das jemand im Zug versprüht hatte. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 05:30 Uhr

Marine wirbt für höheren Frauenanteil

Die maritimen Standorte und Firmen kämpfen derzeit - wie viele andere auch - mit gestiegenen Kosten und Personalmangel. Über mögliche Lösungen für Standorte und Industrie haben am Abend rund 400 Vertreter von Schiffbau, Politik und Militär im Kieler Yacht-Club diskutiert. Dabei war auch der Frauenanteil bei der Marine ein Thema: Auf zehn Marinesoldaten kommt derzeit nur eine Soldatin. Fregattenkapitän Patrick Steinbach möchte das gerne ändern und Frauen auch in Führungspositionen bringen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 06:00 Uhr

Wetter: Meist Sonne und lockere Wolken

Der Regen über Angeln und Dänemark zieht heute schnell ab und von der Elbe her gibt es Auflockerungen. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und lockere Wolken ab. Im Lauenburgischen kann es auch mal regnen. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad im Ostseebad Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis 26 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2023 | 08:00 Uhr