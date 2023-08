Stand: 04.08.2023 13:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahnverkehr zwischen Lübeck und Hamburg eingeschränkt

Auf der Bahnstrecke von Lübeck nach Hamburg fahren zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide aktuell keine Züge. Der Grund: ein Baum droht ins Gleisbett zu fallen, so eine Bahnsprecherin auf NDR-Anfrage. Seit 10:30 Uhr ist deshalb ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen, so die Bahn weiter. Wann der Betrieb wieder normal läuft, ist derzeit nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 13:00 Uhr

Apothekerkammer zu Engpässen bei Kindermedikamenten

Deutschlandweit mangelt es bereits seit Monaten an vielen Medikamenten. Kinderärzte schlagen Alarm: Insbesondere Fiebersäfte könnten auch im kommenden Winter knapp sein. Laut Apothekerkammer fehlen schon jetzt Antibiotikasäfte und Asthma-Medikamente. Der Geschäftsführer bei der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Felix Alexander Litty, warnt mit Blick in die Zukunft: "Einige Hersteller der Antibiotika-Säfte-Hersteller haben sich auf die kommende Saison vorbereitet und auch ihre Produktion entsprechend angepasst. Was man natürlich nicht weiß, ist, wie die Infekt-Saison im kommenden Jahr ausfällt und man muss feststellen, dass es bei Antibiotika nur noch wenig Hersteller auf dem Markt gibt." Das liegt laut Litty daran, dass sich die Herstellung zum Teil nicht mehr lohnt. Deswegen müssen aus seiner Sicht einige Medikamente teurer werden. Sonst bestünde die Gefahr, dass bei eh schon zu wenig Produzenten noch ein Unternehmen wegfällt und die Versorgung zusammenbricht. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 12:00 Uhr

Dänemark verstärkt Grenzkontrollen

Nach Schweden verstärkt auch Dänemark nach mehreren Koran-Verbrennungen seine Grenzkontrollen. Wegen der Vorkommnisse habe sich die Sicherheitslage verändert, so das dänische Justizministerium. Es sei daher nötig, die Einreise nach Dänemark stärker zu kontrollieren. Dies gelte zunächst bis zum 10. August, hieß es in der Mitteilung weiter. Anfang der Woche hatte Schweden ähnliche Maßnahmen ergriffen. Die dänische Polizei rät Urlaubern und Pendlern an der deutsch-dänischen Grenze mehr Zeit einzuplanen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 13:00 Uhr

Diskussion über Krieg in der Ukraine in Flensburg

Die Münchener Sicherheitskonferenz hat zur Veranstaltung "Zeitenwende on tour" in die Werfthalle der Flensburger Schiffbaugesellschaft eingeladen. 300 Flensburgerinnen und Flensburger haben daran teilgenommen. Auf dem Podium saßen unter anderem Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und die Botschafter der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen. Fragen gab es viele: Was bedeutet die viel zitierte Zeitenwende konkret für die Menschen in Schleswig-Holstein, für die Menschen in Flensburg? Wie umgehen mit Klimaschutz, Energiekrise und Waffenlieferungen? | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:00 Uhr

Gewalt gegen Frauen: Kampagne in Dithmarschen

In Dithmarschen startet heute eine Kampagne für das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen". Ein Bus ist nach Angaben des Kreises bis Ende 2024 auf wechselnden Linien im gesamten Kreisgebiet unterwegs und soll auf das Angebot aufmerksam machen. Jede vierte Frau ist nach Angaben der bundesweiten Kampagne von gewalttätigen Übergriffen betroffen. Auf dem Bus wird unter anderem diese hohe Zahl symbolisch dargestellt. Außerdem sind Hilfetelefon-Aufkleber zum Beispiel mit der Aufschrift "Du bist nicht allein" und Hinweise auf die örtlichen Hilfseinrichtungen für Frauen zu sehen. Die Hilfe-Telefonnummer lautet 116 016. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 10:00 Uhr

A7: Sperrung nach Unfall zwischen Tarp und Schleswig-Schuby aufgehoben

Die A7 in Richtung Hamburg war am Morgen zwischen Tarp und Schleswig-Schuby - also Richtung Süden - voll gesperrt. Ein Wagen mit Pferdeanhänger geriet in die Böschung. Laut Leitstelle wurde der Anhänger aufgerichtet und ein Tierarzt kümmerte sich um das Pferd. Es waren keine anderen Autos an dem Unfall beteiligt. Das Pferd in dem Wagen wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 63 Jahre alte Autofahrer und seine 45-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Warum der Wagen von der Autobahn abkam, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 8:00 Uhr

Halbzeit beim Heavy-Metal-Festival in Wacken

Das Metal-Festival steuert heute auf einen weiteren Höhepunkt zu: In Wacken soll erst die US-Band Megadeth spielen und kurz danach die britische Gruppe Iron Maiden mit ihrem Frontmann Bruce Dickinson. Nach chaotischem Start mit Einlassstopp für Tausende Metalfans wegen sehr schlechter Platzverhältnisse auf dem verschlammten Festivalgelände ging das Programm gestern trotz Wetterkapriolen ohne größere Veränderungen weiter. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 8:00 Uhr

Bad Segeberg: 200.000. Besucher bei Karl-May-Spiele

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben am Donnerstagabend den 200.000. Besucher begrüßt. "Der Jubiläumsgast kam wie im Vorjahr zur 39. Vorstellung", teilten die Veranstalter mit. Der Besucher der Vorstellung von "Winnetou I – Blutsbrüder" sei mit seiner Freundin und seiner neunjährigen Tochter ins Freilichttheater am Kalkberg gekommen. Der Mann aus Struvenhütten im Kreis Segeberg erhält einen Gutschein für einen fünftägigen Urlaubsaufenthalt inklusive Vorstellung von "Winnetou II – Ribanna und Old Firehand" im kommenden Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 09:00 Uhr

Kripo Niebüll warnt vor Betrug beim Onlinebanking

In mindestens zwei Fällen haben die Opfer Anrufe ihrer angeblichen Hausbank erhalten. Laut Polizei manipulieren die Täter die Telefone mit einer speziellen Software, sodass auf dem Display die richtige Nummer der Bank angezeigt wird. Angebliche Bankmitarbeiter erzählen dann, dass sich etwas beim Onlinebanking geändert hätte und verschicken einen Link, der es ihnen ermöglicht, auf die Konten der Kunden zuzugreifen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 6:00 Uhr

Wetter in SH: Wechsel aus Sonne und Wolken

In einigen Regionen kann es einzelne Schauer geben, auch Blitz und Donner ist möglich. Ansonsten gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in List auf Sylt bis 21 Grad in Lübeck. Der Wind weht schwach bis mäßig. An der Nordsee dagegen weht ein frischer und in Böen starker West- bis Nordwestwind, dort sind auch Schauer- und Gewitterböen möglich. Die Feierabendtemperatur beträgt um 18 Uhr: 17 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland) bis 20 Grad in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 6:00 Uhr

