Kreuzfahrtschiff muss wegen Schaden nach Kiel zurückkehren

Das Kreuzfahrtschiff "Carnival Pride" liegt mit Maschinenschaden im Kieler Hafen fest. Das Schiff sei am frühen Mittwochabend in die Landeshauptstadt zurück gekehrt, teilte der Seehafen Kiel mit. An Bord sind 3.000 Passagiere. Das Schiff hatte am Mittwoch vor Langeland gestoppt und anschließend wieder Kurs auf Kiel genommen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 07:30 Uhr

Messerattacke in Brokstedt: Polizeibeamte sagen aus

Im Brokstedt-Prozess vor dem Landgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) haben am Mittwoch mehrere Polizeibeamte ausgesagt. Sie schilderten, dass die Situation für sie zunächst unübersichtlich gewesen sei. Der Täter habe in der Mitte des Bahnsteigs gekniet. Laut Aussagen der Polizeibeamten war er emotionslos. Später soll Ibrahim A. gesagt haben, es sei nichts passiert. Ein weiterer Augenzeuge aus dem Zug schilderte, wie der Täter eines der Opfer angegriffen hatte. Der Angeklagte machte keine Angaben. Am Freitag wird der Prozess fortgesetzt. Ibrahim A. wird vorgeworfen, im Januar in einem Regionalzug zwei Menschen getötet und vier schwer verletzt zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 06:00 Uhr

Neustadt: Mann zeigt Zivilcourage und wird schwer verletzt

Ein 35-jähriger Mann wollte Mittwochnacht im Bereich des Hafens in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) einer jungen Frau helfen, die von einem Unbekannten angegriffen worden war. Dabei wurde er nach Polizeiangaben mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter und auch der Verletzte zuvor mit der 23-jährigen Frau in einem Bus waren. Deswegen bittet die Polizei darum, dass sich alle Personen melden, die um 23:12 Uhr im Bus vom ZOB in Lübeck in Richtung Neustadt in Holstein unterwegs waren. Der Tatverdächtige wird demnach so beschrieben: 1,70 Meter groß, schlank, 25 bis 35 Jahre alt, dunkle Haare, Bart, südländischer Typ. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 06:00 Uhr

Frau fährt auf stehenden Lkw auf

Auf der B431 bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht zum Donnerstag eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war sie um kurz nach halb zwei mit ihrem Auto auf einen stehenden Lkw aufgefahren. Die Ursache ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei war die Frau alkoholisiert. Sie kam mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Wind bei bis zu 20 Grad

Heute gibt es Sonne und einige trockene Abschnitte, daneben aber auch Wolken und vor allem an den Küsten einzelne Schauer. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. 17 Grad in Husum bis 20 Grad in Ratzeburg. Dazu ist es windig, an der Küste auch stürmisch. Zum Abend hin lässt der Wind nach. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 06:00 Uhr

