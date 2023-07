Stand: 11.07.2023 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Krankenhausreform: Von der Decken verteidigt Enthaltung

14 Bundesländer haben zugestimmt, Bayern dagegen - und Schleswig-Holstein hat sich enthalten: Es geht um die geplante Krankenhausreform, für die Bund und Länder gestern Eckpunkte festgezurrt haben. Die FDP und die SPD-Fraktion im Land kritisieren, wie sich Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) bei dem Treffen verhalten hat - die Ministerin hält dagegen. Sie sagte, sie vermisse klare Aussagen darüber, wie sich die Reform auf die Krankenhauslandschaft in Schleswig-Holstein auswirke. Außerdem fehlen ihr Zusagen des Bundes, wie die Krankenhäuser finanziell liquide bleiben sollen. Kern der geplanten Reform ist ein anderes Abrechnungssystem. Die Kliniken sollen dann nicht mehr für jeden Behandlungsfall eine Pauschale bekommen, sondern dafür bezahlt werden, dass sie bestimmte Leistungen vorhalten. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 06:00 Uhr

Krankenhausgesellschaft erwartet kurzfristig Verschlechterung durch Klinikreform

Die Krankenhausgesellschaft in Schleswig-Holstein hält die geplante Klinikreform im Grundsatz für richtig. Geschäftsführer Patrick Reimund meint aber, dass sich die finanzielle Lage der Krankenhäuser kurzfristig nicht verbessern, sondern verschlechtern wird, weil es keine Zwischenfinanzierung gebe. Insgesamt spricht die Krankenhausgesellschaft von einer Revolution in Zeitlupe. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 06:00 Uhr

Feuchttücher legen immer wieder Abfallpumpen lahm

Sie verstopfen regelmäßig Schleswig-Holsteins Abwasserpumpen: Kosmetik- und Babytücher. Wie Entsorgungsbetriebe aus dem Kreis Ostholstein, Lütjenburg, Pinneberg oder Lübeck berichten, werden immer wieder Feuchttücher in die Toilette geworfen. Die Tücher, die meist Kunststofffasern enthalten, legen die Pumpen lahm. Allein in Lübeck mussten Techniker im vergangenen Jahr mehr als 250 mal außerhalb der regulären Arbeitszeit ausrücken, um die Pumpen zu reinigen und sie wieder zum Laufen zu bringen. Extra-Personalkosten: rund 60.000 Euro. Die Entsorger in Schleswig-Holstein rufen dazu auf, Feuchttücher in Abfalleimer zu werfen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 06:00 Uhr

Reetdachhaus in Glinde abgebrannt

In Glinde im Kreis Stormarn ist in der Nacht ein leer stehendes Reetdachhaus abgebrannt. Nach Angaben der Polizei bemerkten Anwohner das Feuer gegen Mitternacht und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehren Glinde und Oststeinbek waren drei Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Reetdachhaus ist komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache muss noch von der Polizei ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 06:00 Uhr

Ehemaliges Kesselhaus in Kiel wird gesprengt

In verschiedenen Stadtteilen von Kiel wird heute Nachmittag ein lauter Knall zu hören sein. Nach Angaben der Stadt soll ein ehemaliges Kesselhaus auf dem Gelände des alten Kohlekraftwerks auf dem Ostufer gesprengt werden, und zwar zwischen 14 und 16 Uhr. In dem Zeitraum wird auch die Kieler Förde für die Schifffahrt aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bei einem ersten Sprengtermin Anfang April gab es einen Zwischenfall. Ein Metallstück, ungefähr so groß wie ein Teller, war in ein gut ein Kilometer entferntes Haus eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 06:00 Uhr

Ausfahrten der A1 gesperrt

Wer heute Vormittag auf der A1 Richtung Fehmarn unterwegs ist und nach Scharbeutz (Kreis Ostholstein) will, sollte schon in Pansdorf abfahren. Die Autobahn GmbH sperrt die Ausfahrt, weil dort zwischen 9 und 12.30 Uhr Markierungen erneuert werden sollen. Am Mittwoch wird dann in der Zeit die Ausfahrt Eutin (Kreis Ostholstein) gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 19:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne, gelegentlich Wolken

Heute ist es in Schleswig-Holstein meist heiter und trocken. An der Nordsee und in Angeln ziehen zum Teil auch Wolken auf und am späteren Abend kann es regnen oder Gewitter geben. Die Höchstwerte erreichen 22 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und 30 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 06:00 Uhr

