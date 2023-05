Stand: 31.05.2023 06:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Geldtransporter auf A7 umgekippt - zwei Verletzte

Auf der A7 zwischen Tarp und Flensburg ist am Abend ein Geldtransporter verunglückt. Laut Polizei kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Fahrer und Beifahrer wurden dabei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Weil der gepanzerte Geldtransporter sehr schwer war, musste er mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Bis Mitternacht war die rechte Fahrspur gesperrt. Bei dem Unfall sei kein Geld abhandengekommen, hieß es bei der Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 06:00 Uhr

Haushaltssperre nach nur zwei Wochen aufgehoben

Die Landesregierung hat die Haushaltssperre in Schleswig-Holstein nach lediglich zwei Wochen wieder aufgehoben. Man habe sich auf Maßnahmen verständigt, mit denen die Finanzierungslücke für das laufende Jahr geschlossen werden könne, erklärte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Kritik kommt weiter von der Opposition: Die FDP-Finanzpolitikerin Annabell Krämer beklagte, es werde symbolhaft bei den Schwächsten gestrichen. Auch Lars Harms vom SSW hält die geplanten Einsparungen für falsch. Freitag steht das Thema im Landtag bei einer Sondersitzung erneut auf der Tagesordnung. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 06:00 Uhr

Zementwerk Holcim: Umweltschützer reichen Klage ein

Umweltschützer aus Lägerdorf haben beim Verwaltungsgericht Schleswig Klage gegen das Zementwerk Holcim eingereicht. Es geht um salzhaltiges Grubenwasser aus dem Kreideabbau, welches über eine neue Pipeline in die Stör eingeleitet werden soll. Der Kreis Steinburg hat das Vorhaben bereits genehmigt. Bisher hat Holcim das Wasser in den Breitenburger Kanal eingeleitet. Doch dafür ist es nun zu salzig. Die Naturschützer befürchten dramatische Umweltfolgen: Sie fordern, dass das Wasser vor dem Einleiten entsalzt wird. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 06:00 Uhr

Mehr Sturm- und Hagelschäden bei Versicherungen gemeldet

Die Versicherer haben für Schleswig-Holstein eine Unwetter-Bilanz gezogen. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt wesentlich mehr Sturm- und Hagelschäden gemeldet als noch ein Jahr zuvor. Auf 1.000 Hausversicherungen kamen gut 55 Schadensmeldungen - ein Jahr vorher seien es nur knapp 17 gewesen. Dagegen gab es nach den Zahlen des Gesamtverbandes der Versicherer weniger Schadensfälle durch Starkregen oder Überschwemmungen als 2021. Insgesamt seien letztes Jahr im Land 175 Millionen Euro wegen Unwetterschäden ausgezahlt worden, hieß es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 07:00 Uhr

Restaurant-Besitzer aus Kiel stehen vor Gericht

Ein Paar aus Kiel muss sich wegen schwerer Steuerhinterziehung vor dem Landgericht verantworten. Der Anklage zufolge sollen die Besitzer eines Buffet-Restaurants in Kiel von 2014 bis 2018 rund 1,6 Millionen Euro Einkommenssteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer hinterzogen haben. Das Kassensystem soll angeblich von ihnen manipuliert worden sein. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 06:30 Uhr

Air Defender: Flugzeuge kommen nach Jagel

Die Vorbereitungen für das internationale Luftwaffen-Manöver Air Defender laufen. Start ist in zwei Wochen. Die USA verlegen derzeit Flugzeuge und Material nach Deutschland. Auf dem Flugplatz in Jagel bei Schleswig landete gestern die erste Transportmaschine. Heute sollen die ersten Kampfjets kommen. 230 Flugzeuge aus 25 Nationen sowie rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten sind laut Bundeswehr insgesamt in die Verteidigungsübung eingebunden. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 06:30 Uhr

Tarifstreit bei der Bahn: EVG lehnt Angebot erneut ab

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat auch das nachgebesserte Tarifangebot der Deutschen Bahn als unzureichend zurückgewiesen. Die Tarifkommission lehnte das Angebot einstimmig ab. Die Bahn will nun nach eigenen Angaben die Gesamtsituation umfassend bewerten und in den dafür zuständigen Gremien über weitere Schritte beraten. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 06:30 Uhr

Vollsperrung für Brückenbauarbeiten bei Rendsburg

Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sollen von heute bis Freitag im Verlauf der Landesstraße 255 die Unfallschäden an der Brücke über der B202 repariert werden. Dafür muss die Auffahrt von der Landes- zur Bundesstraße in Richtung Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) täglich zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 16:30 Uhr

Lübeck: Letzte Generation hat Aktionen angekündigt

Klimaaktivisten der Letzten Generation Lübeck haben für heute Aktionen in Lübeck angekündigt. Demnach wollen sich die Teilnehmer am Holstentor zusammenfinden und Richtung Innenstadt ziehen. Details stünden noch nicht fest, so die Sprecherin der Letzten Generation Lübeck, Simone Greiser. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 16:30 Uhr

Wetter: Heute überwiegend sonnig

Heute gibt es viel Sonnenschein. Richtung Westküste ziehen auch einige Wolken auf, doch es bleibt überall trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad auf Sylt, 19 Grad in Schleswig und 24 Grad in Lauenburg.

