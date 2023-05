Stand: 29.05.2023 12:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer in Kiel: Polizei vermutet missglücktes Fondue als Ursache

Offenbar ist ein missglücktes Fondue-Essen die Ursache gewesen für den Wohnungsbrand mit drei Verletzten am Sonntagnachmittag am Exerzierplatz in Kiel. Davon geht die Polizei aus. Demnach sollen ein 64 Jahre alter Mann und seine Frau, Brennspiritus zum Fondue benutzt haben. Es kam zu einer Verpuffung, wodurch die Küche in Brand geriet und die Flammen sich in der Wohnung ausbreiteten. Das Paar zog sich leichte Verbrennungen zu. Eine Nachbarin wurde verletzt, weil sie zuviel Rauch eingeatmet hatte. Durch den Ruß sind laut Polizei im ersten Stock des Mehrfamilienhauses acht der neun Wohnungen nicht bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2023 13:00 Uhr

Erdogan-Anhänger fahren in Autokorsos durch Neumünster und Rendsburg

Aus Freude über die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind am Sonntagabend in Neumünster und Rendsburg mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen. In Neumünster hätten sich zahlreiche Anhänger Erdogans zunächst auf dem Großflecken versammelt und türkische Nationalflaggen geschwenkt, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend seien etwa 400 bis 500 Menschen in bis zu 200 Fahrzeugen in einem Autokorso durch die Innenstadt gefahren. In Rendsburg wiederum seien etwa 200 Erdogan-Fans in 50 Autos durch die Stadt gefahren. Beide Veranstaltungen blieben den Angaben zufolge friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2023 11:00 Uhr

A1 war nach Wildunfall bei Ratekau in der Nacht voll gesperrt

Ein Wildunfall hat in der Nacht für eine Sperrung der A1 bei Ratekau (Kreis Ostholstein) in beide Richtungen gesorgt. Laut Polizei lief gegen zwei Uhr ein Reh zwischen Ratekau und Pansdorf auf die Fahrbahn. Ein Auto, das in Fahrtrichtung Fehmarn unterwegs war, erfasste das Tier. Es wurde in die Mittelleitplanke geschleudert, Trümmerteile waren über die gesamte Fahrbahn verteilt. Die A1 musste dann für die Aufräumarbeiten knapp eine Stunde gesperrt werden. Autofahrer und Beifahrer kamen den Angaben zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus, das Auto hat einen Totalschaden. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2023 11:00 Uhr

Studie: Mehr als ein Drittel der Beschäftigten in SH spürt Personalmangel

Der Fachkräftemangel in Deutschland sorgt in vielen Unternehmen dafür, dass die Beschäftigten die anfallende Arbeit auffangen müssen. Sie sind schneller überlastet - und das schadet der Gesundheit. Das zeigt eine Umfrage der Krankenkasse DAK unter Arbeitnehmern in Schleswig-Holstein. Etwa 37 Prozent der Beschäftigten geben demnach an, dass sie in ihrem Arbeitsalltag mit einer dünnen Personaldecke zu kämpfen haben. Das ist zwar der geringste Anteil aller Bundesländer, doch das hat dennoch Folgen für die Kollegen, die im Unternehmen sind. Laut DAK ist die Hälfte der Beschäftigten wegen der Mehrarbeit erschöpft und müde. Knapp 70 Prozent hätten sogar gearbeitet, obwohl sie eigentlich krank waren. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2023 11:00 Uhr

Nordkirche: Zahl der Konfirmanden weiter rückläufig

Die Zahl der Konfirmanden in der Nordkirche ist im Zehnjahresvergleich deutlich gesunken. In diesem Jahr werden voraussichtlich 12.561 Jugendliche konfirmiert, wie die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland mitteilte. 2013 waren es noch 21.140 Konfirmanden, 2018 feierten 15.655 Jungen und Mädchen Konfirmation. Ein Grund sei, so die Nordkirche, dass die Zahl der Jugendlichen generell sinke, außerdem gebe es mehr Menschen mit einem anderen kulturellen und religiösen Hintergrund. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2023 09:00 Uhr

Holstein Kiel deklassiert Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich auf blamable Weise aus der Saison verabschiedet. Die Niedersachsen gingen am Sonntag zu Hause mit 1:5 (0:3) gegen Holstein Kiel unter. Fin Bartels gelang im letzten Spiel seiner Karriere ein Doppelpack. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2023 18:00 Uhr

Wetter

Heute abschnittsweise einige Schleier- und Quellwolken, daneben viel Sonne und trocken. Höchstwerte 13 Grad auf Föhr bis 19 Grad in Bad Segeberg. Im Binnenland überwiegend schwacher, an der Westküste mäßiger bis frischer Nordwest- bis Nordwind, im Verlauf auf den Nordfriesischen Inseln starker Wind, hier mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2023 11:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.05.2023 | 11:00 Uhr