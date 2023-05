Kiel: Drei Verletzte bei Feuer am Exerzierplatz Stand: 28.05.2023 16:55 Uhr Am Sonntagnachmittag hat es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kieler Innenstadt gebrannt. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus.

Mitten in der der Kieler Innenstadt, in der Straße Exerzierplatz, hat es am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Anwohner sahen die Flammen aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock schlagen und alarmierten die Feuerwehr.

Verletzte in Spezialklinik gebracht

Drei Menschen wurden laut Rettungsleitstelle teils schwer verletzt. Eine Person war nach Angaben der Feuerwehr aus dem Fenster auf ein direkt darunterliegendes Vordach gesprungen. Zwei weitere konnten in andere Wohnungen flüchten. Einsatzkräfte konnten sie dort retten. Zwei Bewohner kamen mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik.

70 Einsatzkräfte vor Ort

Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im ersten Stock des neunstöckigen Gebäudes im Zentrum von Kiel ausgebrochen. Insgesamt waren fast 70 Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie 25 Fahrzeuge im Einsatz. Den Angaben zufolge konnten sie das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass die Flammen auf andere Wohnungen übergreifen. Die vom Feuer betroffene Wohnung ist aber nicht mehr bewohnbar.

